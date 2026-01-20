Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών – «Μάχη» στα συντρίμμια για 43 αγνοούμενους

Με γερανούς και βαριά μηχανήματα παλεύουν οι διασώστες στην Ισπανία να αποκτήσουν πρόσβαση στα βαγόνια που υπέστησαν τις μεγαλύτερες ζημιές σε ένα από τα πιο θανατηφόρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ευρώπη, καθώς προσπαθούν να ανακτήσουν τα λείψανα των ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται σε μια καταστροφή που άφησε τουλάχιστον 41 νεκρούς.

Οι Ισπανοί είναι συγκλονισμένοι μετά το πρώτο θανατηφόρο δυστύχημα στο εκτεταμένο δίκτυο σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας της χώρας, το οποίο συνέβη το βράδυ της Κυριακής (18/01) κοντά στο Αδαμούθ στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χλμ. νότια της Μαδρίτης. Οι ειδικοί λένε ότι ένας ελαττωματικός σιδηροδρομικός σύνδεσμος μπορεί να είναι το κλειδί για τον προσδιορισμό της αιτίας του εκτροχιασμού που οδήγησε στη σύγκρουση των δύο τρένων.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης χρησιμοποίησαν βαριά μηχανήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (20/01) για να ισοπεδώσουν το έδαφος γύρω από τα μπροστινά βαγόνια του τρένου που ανήκει στην κρατική υπηρεσία Alvia, το οποίο είχε πέσει από ένα ανάχωμα 4 μέτρων μετά τη σύγκρουση, και τα πίσω βαγόνια του τρένου που διαχειριζόταν η ιδιωτική κοινοπραξία Iryo, σύμφωνα με δήλωση της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας. Στην επιχείρηση διάσωσης προστέθηκαν δύο γερανοί, ανέφερε η κυβέρνηση.

Ένα ακόμη πτώμα βρέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας μέσα στα συντρίμμια του τρένου Iryo, το οποίο εκτροχιάστηκε και προκάλεσε τη σύγκρουση, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών σε 41, ανέφεραν οι αρχές την Τρίτη (20/01).

Σύμφωνα με την περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας, 39 άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, παραμένουν στο νοσοκομείο.

Από την πλευρά του ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας Όσκαρ Πουέντε επιβεβαίωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 41 νεκροί σε συνέντευξή του στον ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό Onda Cero.

Σώματα εγκλωβισμένα στα συντρίμμια

Τουλάχιστον τρία πτώματα έχουν εντοπιστεί εγκλωβισμένα στα συντρίμμια, όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TVE.

Ανέφερε ότι η αστυνομία έχει λάβει 43 αναφορές για αγνοούμενους, αριθμός που ταιριάζει με τον προσωρινό απολογισμό των νεκρών μαζί με τα δύο πτώματα που δεν έχουν ανασυρθεί ακόμη. Ωστόσο προειδοποίησε ότι ο τελικός αριθμός δεν θα επιβεβαιωθεί μέχρι οι ομάδες διάσωσης να ανυψώσουν τα βαγόνια που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές για να δουν τι βρίσκεται από κάτω.

Η σύγκρουση συνέβη σε μια λοφώδη περιοχή με ελαιώνες στους πρόποδες μιας οροσειράς. Η πρόσβαση στο σημείο είναι δυνατή μόνο μέσω ενός μονοπατιού, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των διασωστών με βαριά μηχανήματα.

Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια επρόκειτο να επισκεφθούν το σημείο μαζί με την αναπληρώτρια πρωθυπουργό Μαρία Χεσούς Μοντέρο αργότερα την Τρίτη (20/01).

Σχεδόν δύο εικοσιτετράωρα μετά την τραγωδία, οι μαρτυρίες των επιζώντων αυξάνονται και προκαλούν δέος.

Η Λόλα Μπελτράν είπε στο TVE ότι είχε αλλάξει βαγόνι λίγα λεπτά πριν από τη σύγκρουση, μετακινούμενη από τη θέση της σε ένα από τα βαγόνια που υπέστησαν τις μεγαλύτερες ζημιές σε ένα άλλο βαγόνι για να καθίσει με έναν συνάδελφό της.

«Έπρεπε να σπάσουμε τα παράθυρα με σφυριά έκτακτης ανάγκης και να ανοίξουμε τις πόρτες για να βγούμε έξω», είπε η Μπελτράν, περιγράφοντας σκηνές χάους, κραυγές και κατεστραμμένα καθίσματα.

Αιτία ή συνέπεια ο σπασμένος σύνδεσμος;

Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε ζήτησε υπομονή καθώς οι ερευνητές πραγματοποιούσαν το έργο τους. Είπε ότι όλες οι υποθέσεις ήταν ανοιχτές, αλλά ήταν «πολύ περίεργο» το πίσω μέρος ενός τρένου που δεν υπερέβαινε το όριο ταχύτητας να εκτροχιαστεί σε μια ευθεία διαδρομή.

Η ανακάλυψη μιας σπασμένης ράγας ήταν «ένα ακόμη στοιχείο» και από μόνη της δεν αποδείκνυε κανένα συγκεκριμένο σενάριο, είπε ο Πουέντε. Το βασικό ερώτημα ήταν αν ήταν η αιτία ή η συνέπεια του εκτροχιασμού, είπε.

Μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε η ισπανική αστυνομία, στην οποία φαίνεται μια σπασμένη ράγα με τον αριθμό «1» δίπλα της, υποδηλώνει έντονα ότι η θραύση συνέβη στο αρχικό σημείο του εκτροχιασμού ή πολύ κοντά σε αυτό, δήλωσε ο Σκωτσέζος σιδηροδρομικός μηχανικός και συγγραφέας Γκάρεθ Ντένις στο Reuters.

Είπε ότι η γραμμή ακριβώς πριν από το σπάσιμο φαινόταν άθικτη, γεγονός που την καθιστά πιθανή αιτία του εκτροχιασμού του τρένου. Είπε επίσης ότι το σπάσιμο εμφανίστηκε κοντά σε μια συγκόλληση της ράγας, όπου ο χάλυβας δίπλα στη συγκόλληση μπορεί να είναι ένα αδύναμο σημείο. Ο κρύο καιρός μπορεί να αυξήσει την εφελκυστική τάση καθώς οι ράγες συστέλλονται, είπε. «Το ενδιαφέρον ερώτημα είναι γιατί έσπασε η ράγα», είπε ο Ντένις, και όχι γιατί εκτροχιάστηκε το τρένο.