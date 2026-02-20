Σία Κοσιώνη: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της – Πότε επιστρέφει στον ΣΚΑΪ;

Την παρουσίαση του νέου του βιβλίου με τίτλο Ο Κύκλος που ήθελε να γίνει Κύκλος έκανε, το βράδυ της Πέμπτης, ο συγγραφέας, Γιώργος Λεμπέσης. Ο στενός φίλος της Σίας Κοσιώνη ρωτήθηκε από τα τηλεοπτικά συνεργεία για την κατάσταση της υγείας της γνωστής δημοσιογράφου, μετά τη νοσηλεία της σε ιδιωτικό θεραπευτήριο λόγω πνευμονιόκοκκου.

«Είναι πολύ καλύτερα η Σία, είναι συνεχώς σε μία διαδικασία που ανακτά δυνάμεις. Μιλάει περισσότερο, εννοείται πως είναι απόλυτα υγιής αυτή τη στιγμή», δηλώνει ο Γιώργος Λεμπέσης.

«Μαζεύει τις δυνάμεις της και είναι σε μία φάση σίγουρα που θέλει να επιστρέψει, έχει διάθεση να γυρίσει στη δουλειά και να μπει ακόμα πιο δυνατά απ’ ό,τι ήταν πριν. Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψει στο δελτίο αλλά ξέρω ότι δουλεύει πολύ αυτό. Πιστεύω πως δεν θα αργήσει», συμπληρώνει ο συγγραφέας για την υγεία της ανκοργούμαν του ΣΚΑΪ.

Σία Κοσιώνη: Πότε επιστρέφει στον ΣΚΑΪ;

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δημοσιογράφος θα περάσει λίγες ημέρες ακόμα στο σπίτι της για να ανακτήσει περισσότερες δυνάμεις. Τα στελέχη του καναλιού την στηρίζουν πολύ και το προσεχές διάστημα θα επιστρέψει στη θέση της.