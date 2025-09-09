Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου, 2025
Σεξουαλικές επιθέσεις μέσα σε λεωφορεία στην Αθήνα: Δύο νέα περιστατικά με διαφορά λίγων ωρών

Newsroom
Δυο άγριες σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος γυναικών – επιβατών, σημειώθηκαν με διαφορά λίγων ωρών σε λεωφορεία της Αθήνας. Στην πρώτη ο 52χρονος δράστης πλεύρισε 22χρονη Ελληνίδα που καθόταν ανυποψίαστη, γλίστρησε το χέρι του κάτω από τα ρούχα της και ξεκινώντας από τον μηρό, κατάληξε να θωπεύει τα γεννητικά της όργανα κάνοντας τη νεαρή να «παγώσει» από τον τρόμο.

Στη δεύτερη σεξουαλική επίθεση, ο «θερμόαιμος» 30χρονος Μπαγκλαντεσιανός, εκμεταλλευόμενος τον συνωστισμό μέσα στο λεωφορείο όρμησε σε μια 36χρονη την ώρα που στεκόταν όρθια, κατέβασε το φερμουάρ του παντελονιού του και ακούμπησε το γεννητικό του όργανο στο σώμα της γυναίκας.

Μάλιστα, στην περίπτωση αυτή, η γυναίκα όταν αντελήφθη τη χυδαία πράξη του αλλοδαπού, αντέδρασε δυναμικά, τον ακινητοποίησε και κάλεσε την Αστυνομία.

Και στις δυο περιπτώσεις οι δράστες μετά από καταγγελίες των θυμάτων στην Αστυνομία, τα «σεξουαλικά αρπακτικά» των λεωφορείων της γραμμής, συνελήφθησαν.

Η πρώτη επίθεση στο λεωφορείο Ε14
Η πρώτη επίθεση με θύμα την 22χρονη Ελληνίδα και δράστη έναν μεσήλικα Αλβανό, σημειώθηκε το πρωί της 8ης Σεπτεμβρίου. Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 11. Το θύμα βρισκόταν στο λεωφορείο Ε14 που εκτελεί το δρομολόγιο Σύνταγμα – ΟΑΚΑ – Υπουργείο Παιδείας, όταν ο 52χρονος Αλβανός, που την είχε βάλει στο μάτι, κάθισε δίπλα της. Η κοπέλα, λίγα λεπτά αργότερα άρχισε να παγώνει από τον τρόμο.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην καταγραφή της Αστυνομίας: «Ο κατηγορούμενος επιβιβάστηκε στο λεωφορείο και κάθισε ακριβώς δίπλα της ενώ υπήρχαν πολλές διαθέσιμες θέσεις. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής και συγκεκριμένα έξωθεν του κλειστού γηπέδου Άγιος Θωμάς στο Μαρούσι, το αριστερό χέρι του κατηγορούμενου, ακούμπησε την εξωτερική πλευρά του δεξιού μηρού της παθούσας και κατόπιν, τη θώπευσε επίμονα στην εσωτερική πλευρά αυτού και ανέβηκε σχεδόν μέχρι τα γεννητικά της όργανα προκαλώντας της τρόμο και ανησυχία».

Η κοπέλα, σε κατάσταση σοκ, αμέσως έτρεξε και ενημέρωσε τον οδηγό και εκείνος με τη σειρά του την Αστυνομία και ο δράστης συνελήφθη.

Η δεύτερη στο λεωφορείο 11
Το δεύτερο συμβάν αυτή τη φορά με δράστη έναν 30χρονο υπήκοο Μπαγκλαντές και θύμα μια 36χρονη γυναίκα από την Αλβανία, σημειώθηκε στη 01:00 της 8ης Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό σημείωμα της ΕΛ.ΑΣ: «Εντός του λεωφορείου με αριθμό 11 κινούμενου επί της οδού Πατησίων με κατεύθυνση τα Πατήσια, ο κατηγορούμενος επέδειξε το γεννητικό του όργανο σε δημόσια θέα και εκμεταλλευόμενος τον επικρατούντα εντός του λεωφορείου επιβατικό συνωστισμό, το έθεσε σε συνεχή επαφή με το σώμα του θύματος. Η 36χρονη, αφού αντελήφθη την πράξη του ενημέρωσε την αστυνομία και τον ακινητοποίησε».

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που προσέτρεξαν στο σημείο συνέλαβαν τον δράστη και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα της Κυψέλης.

