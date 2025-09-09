Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου, 2025
Σεισμός στην Εύβοια: Η αντίδραση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς τη στιγμή της δόνησης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου

Newsroom
Σεισμός στην Εύβοια: Η Αττική ταρακουνήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (08.09.2025) από τον σεισμό 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Εύβοια, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή και στο «Γ. Καραϊσκάκης», την ώρα που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκινούσε την συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από τη Δανία.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που μετέδωσε σε live streaming η Εθνική ομάδα στο Youtube, η δόνηση ήταν έντονη και ανάγκασε τον Γιοβάνοβιτς να διακόψει για λίγο τις δηλώσεις του.

Δείτε τον σεισμό μετά το 26’35”:

Στην αίθουσα επικράτησε αμηχανία, αλλά όχι πανικός, καθώς οι παρευρισκόμενοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους. Οι περισσότεροι ξαφνιάστηκαν, ιδιαίτερα όσοι δεν είναι συνηθισμένοι σε σεισμούς, ενώ αμέσως μετά προσπαθούσαν να ενημερωθούν για το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

