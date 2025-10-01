Σε απεργιακό κλοιό η χώρα σήμερα: Μετ΄ εμποδίων θα κινηθούν σήμερα οι επιβάτες λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην 24ωρη απεργία που έχουν κηρύξει ΓΣΕΕ,ΑΔΕΔΥ, ΕΚΑ και ΠΑΜΕ αντιδρώντας στο εργασιακό νομοσχέδιο με σύνθημα «Όχι στο 13ωρο. Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα. Είναι η ζωή μας.» Παράλληλα τα συνδικάτα διεκδικούν μέτρα για την ακρίβεια , αύξηση των μισθών και λύση το στεγαστικό πρόβλημα.

Έτσι, σήμερα 1η Οκτωβρίου , τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ λόγω στάσεων εργασίας (από την έναρξη της βάρδιας ως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας). Οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ σε ανακοίνωσή τους δηλώνουν πως αγωνίζονται για συγκοινωνίες ασφαλείς, σύγχρονες και αξιόπιστες και ζητούν άμεση δυνατότητα σύναψης Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Επαναφορά του Συλλογικού Δικαίου, κατάργηση όλων των αντεργατικών μνημονιακών διατάξεων και ουσιαστικά μέτρα πάταξης της ακρίβειας και αισχροκέρδειας.

Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές, οι οποίες έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Το Μετρό, ο ηλεκτρικός και το Τραμ, θα πραγματοποιούν δρομολόγια έως τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, προκειμένου να διευκολύνουν τη μετάβαση των διαδηλωτών στα συλλαλητήρια. Παράλληλα, λόγω των συγκεντρώσεων και έως την ολοκλήρωσή τους, με εντολή της ΕΛΑΣ να κλείσουν οι σταθμοί του μετρό στο Σύνταγμα και στο Πανεπιστήμιο.

Ακυρώσεις θα υπάρξουν στα δρομολόγια του σιδηροδρόμου και του Προαστιακού λόγω της συμμετοχής των εργαζόμενων στην 24ωρη απεργία που αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών.

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν οι πτήσεις καθώς η απεργία που εξήγγειλε η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας κηρύχθηκε παράνομη.

Δεμένα στα λιμάνια θα παραμείνουν τα πλοία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) έχει εξαγγείλει 24ωρη απεργία.

Η απεργία θα ξεκινήσει στις 00:01 και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες πλοίων σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το συνδικαλιστικό όργανο των ναυτικών, αφορμή για την κινητοποίηση αποτελεί το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που προβλέπει αύξηση του ημερήσιου χρόνου εργασίας στις 13 ώρες. Η ΠΝΟ τονίζει ότι αυτή η ρύθμιση καταργεί, ουσιαστικά, το ιστορικό τρίπτυχο «8 ώρες εργασία, 8 ώρες αναψυχή, 8 ώρες ξεκούραση» και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην προσωπική ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Χειρόφρενο τραβούν τα ταξί: Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, έχει ανακοινώσει προ ημερών ότι οι οδηγοί ταξί θα συμμετάσχουν στην απεργία.

Στην απεργία θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Η ΠΟΕΔΗΝ σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι « Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας- Πρόνοιας- ΕΚΑΒ, βρίσκεται στα όρια των αντοχών τους εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Οι ασθενείς ταλαιπωρούνται και το υγειονομικό προσωπικό σε συνθήκες εργασιακής εξάντλησης, προσπαθεί να παρέχει ασφαλείς υπηρεσίες»

Επιπλέον, θα υπολειτουργήσουν τα υπουργεία, οι εφορίες, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι πολεοδομίες, οι τράπεζες και ο τουριστικός κλάδος.



Πού θα γίνουν συγκεντρώσεις

Κλειστό θα παραμείνει τις πρωινές ώρες το κέντρο της Αθήνας λόγων των συγκεντρώσεων που έχουν προγραμματίσει σήμερα Τετάρτη ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΕΚΑ στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11 το πρωί, ενώ το ΠΑΜΕ έχει καλέσει σε συλλαλητήριο τα μέλη του μισή ώρα νωρίτερα στα Προπύλαια.

Στην απεργία συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί με αποτέλεσμα κάποιες ώρες μαθημάτων σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση να μην πραγματοποιηθούν. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ, οι καθηγητές κατεβαίνουν στο δρόμο για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που θεσπίζει 13ωρη εργασία αλλά και για τις διαρκείς περικοπές στη δημόσια εκπαίδευση που έχουν οδηγήσει μεταξύ άλλων στα πρωτοφανή μεγέθη σε κενά στα σχολεία. Η ΟΙΕΛΕ, ο κλάδος των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, συμμετέχει στην

Τη συμμετοχή του στην απεργία αποφάσισε ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, ζητώντας την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με την ΓΣΕΕ «η κυβέρνηση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Ταυτόχρονα, η ανάθεση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας στο κράτος-πατερούλη αγνοεί τον κοινωνικό διάλογο, αποδυναμώνει εσκεμμένα τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα. Οι Έλληνες μισθωτοί που ήδη εργάζονται περισσότερες ώρες ετησίως από όλους τους συναδέλφους τους στην Ε.Ε., που δηλώνουν σε συντριπτικά ποσοστά εργασιακή εξουθένωση και καταπόνηση, είναι πλέον αντιμέτωποι με μια δυστοπία. Φθάνει πια. Δεν αντέχουμε άλλο. Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας!».

Την ίδια ώρα η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί :

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους».

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο

Κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου