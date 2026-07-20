Σδούκου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε το πρόβλημα, αλλά καταψήφισε την λύση του – Πόσο αξιόπιστο είναι αυτό;

Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα στην αρχειοθέτηση των υποθέσεων για τους εννιά βουλευτές και στη στάση της αντιπολίτευσης αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο OPEN TV και στη NaftemporikiTV.

«Οι βουλευτές της ΝΔ δεν κατηγορούνται ούτε για ένα ευρώ»

Η κ. Σδούκου, τόνισε αρχικά πως «ακούγαμε για πάρα πολύ καιρό φήμες ότι θα έρθουν φοβερές δικογραφίες τις οποίες υιοθέτησε η αντιπολίτευση, καλλιεργώντας μία πρωτοφανή πόλωση και τοξικότητα. Τελικά οι δικογραφίες ήρθαν και παρά το γεγονός πως «από τις 13 υποθέσεις, οι εννιά μπήκαν στο αρχείο με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», η αντιπολίτευση δεν πήρε πίσω τα όσα έλεγε περί «πλειοψηφίας υποδίκων». Η κ. Σδούκου τόνισε πως η κυβέρνηση δεν πανηγυρίζει με την απόφαση, αλλά επικρίνει την αντιπολίτευση καθώς «ο θόρυβος που δημιουργήθηκε ήταν δυσανάλογος ως προς το αποτέλεσμα», προσθέτοντας πως «είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι τέσσερις βουλευτές που διώκονται έχουν το τεκμήριο της αθωότητας». Επιπλέον υπογράμμισε πως στον έλεγχο που γίνεται, κανείς βουλευτής της ΝΔ δεν κατηγορείται ότι έλαβε ο ίδιος έστω και ένα ευρώ, αλλά υπάρχει έλεγχος για ζημία συνολικά 15.000 ευρώ. Και αυτό η αντιπολίτευση το βάφτισε «κυβέρνηση υποδίκων».

«Η ψηφιοποίηση είναι η απάντηση στην διαφθορά»

Αναφερόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υπογράμμισε ότι «είναι ένα οργανωμένο σχέδιο απάτης και διαφθοράς, αλλά και ένα κλασικό παράδειγμα του τι συμβαίνει όταν υπάρχουν χρόνιες παθογένειες και ελλείψεις. Δεν είχαμε κτηματολόγιο, δεν είχαμε δασικούς χάρτες, δεν είχαμε διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, δεν είχαμε διασύνδεση συστημάτων για να ξέρουμε ποιος μισθώνει, ποιος χρησιμοποιεί, πόσα ζώα έχει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το κράτος έφτανε πολλές φορές να κάνει πληρωμές υπό την πίεση της ανάγκης να λάβουν τα χρήματά τους οι αγρότες, μεταθέτοντας τους ελέγχους για τυχόν λάθη στο μέλλον. Αυτό το μοντέλο, όπως ήταν λογικό, παρήγαγε στρεβλώσεις. Έτσι, η διαχρονική ανεπάρκεια του κράτους να δημιουργήσει ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου, επέτρεψε σε επιτήδειους να παίρνουν ευρωπαϊκά κονδύλια».

«Η αντιπολίτευση δεν ψήφισε την λύση του προβλήματος»

Η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «την ευθύνη που μας αναλογεί σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ την αναλάβαμε από την πρώτη στιγμή. Οι αλλαγές που επιχειρήσαμε αρχικά δεν ήταν συνολικές και δεν οδήγησαν σε λύσεις. Η οριστική λύση ήρθε με την μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Αυτό πλέον εξασφαλίζει τη μέγιστη διαφάνεια, αποκλείει τις παρεμβάσεις, γιατί κανείς δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο μια ανεξάρτητη αρχή ζητώντας κάτι για τον έναν ή τον άλλο». Υπογράμμισε δε ότι «είναι εξαιρετικά οξύμωρο όσοι φωνάζουν για την υπόθεση να καταψηφίζουν τη λύση. Αντί να συμμετέχουν στην προσπάθεια αλλαγής, κάθονται και την πετροβολούν. Πόσο ειλικρινείς μπορεί να είναι, λοιπόν, όταν κατηγορούν τους άλλους;».

Τόνισε ότι αυτό έχει την εξήγησή του, καθώς «από τη μια το ΠΑΣΟΚ συμπεριφέρεται σαν να βρίσκεται σε κατάσταση πανικού λόγω των δημοσκοπήσεων, κατηγορεί τους πάντες αλλά και τάζει σε όλο τον κόσμο πράγματα, από μετακινήσεις μέχρι ΦΠΑ και συντάξεις. Από την άλλη, το κόμμα του κ. Τσίπρα επιχειρεί πίσω από τις κατηγορίες να κρύψει τις ευθύνες του για την τεχνική λύση που υπέγραψαν υπουργοί του και άνοιξαν την κερκόπορτα για όλη την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «η Νέα Δημοκρατία, στον δρόμο για τις εκλογές της άνοιξης του 2027, θέλει να γίνεται διάλογος πάνω σε προτάσεις και πολιτικές, αλλά αυτές να είναι κοστολογημένες και να βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία» και όχι σε προεκλογικά πυροτεχνήματα.