Σάρωσε τα βραβεία στα Best City Awards o Δήμος Αθηναίων

Mε κορυφαία διάκριση τον τίτλο «Smart City of the Year», η Αθήνα κυριάρχησε στα Best City Awards, που απονεμήθηκαν την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμος Αθηναίων και η ΔΑΕΜ Α.Ε., ο τεχνολογικός βραχίονας του Δήμου, απέσπασαν συνολικά 15 βραβεία για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, βιωσιμότητας και καινοτομίας. Οι διακρίσεις δεν αφορούν μόνο «έξυπνες» δράσεις αλλά και κοινωνικές παρεμβάσεις με απτό αντίκτυπο, όπως το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας και αποτελούν αναγνώριση της ολοκληρωμένης στρατηγικής του Δήμου Αθηναίων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Παραλαμβάνοντας το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς, «Smart City of the Year», ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η Έξυπνη Αθήνα που σχεδιάσαμε τους περιλαμβάνει όλους. Η Αθήνα αναδείχθηκε Smart City of the Year στα Best City Awards, αποσπώντας 15 βραβεία για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, βιωσιμότητας και κοινωνικής καινοτομίας. Μαζί με τη ΔΑΕΜ Α.Ε., τον τεχνολογικό βραχίονα του Δήμου Αθηναίων, επενδύουμε σε ψηφιακά εργαλεία που βελτιώνουν την καθημερινότητα, μειώνουν ανισότητες και κάνουν τον Δήμο πιο λειτουργικό και πιο δίκαιο. Ευχαριστούμε πολύ τους συνεργάτες και τους εκπροσώπους των άλλων Δήμων. Όλοι κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια: ο καθένας από το χωριό, την πόλη και την κοινότητά του. Συνεχίζουμε με σχέδιο και όραμα ώστε η “έξυπνη πόλη” να σημαίνει μια πιο φιλική και λειτουργική πόλη για όλους».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ, Λάζαρος Καραούλης, ανέφερε: «Η πολυεπίπεδη αυτή αναγνώριση στα Best City Awards καταδεικνύει τη συστηματική επένδυση του Δήμου Αθηναίων και της ΔΑΕΜ σε έργα με μετρήσιμο διοικητικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, επιβεβαιώνοντας πως η Αθήνα ΑΛΛΑΖΕΙ. Μάλιστα, ο τίτλος “Smart City of the Year” επισφραγίζει μια στρατηγική που ενισχύει τη θέση της Αθήνας ως πρότυπο έξυπνης και βιώσιμης πόλης».

Ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Αθήνας, Ευάγγελος Μαρινάκης, τόνισε: « Οι διακρίσεις του Δήμου Αθηναίων στα Best City Awards επιβεβαιώνουν ότι η στρατηγική μας για μια βιώσιμη και ανθεκτική πόλη αποδίδει ουσιαστικά αποτελέσματα. Έργα όπως το Σεράφειο, που εξελίσσεται σε πρότυπο κέντρο πράσινης καινοτομίας και ανθεκτικότητας, αλλά και το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας (ΓΑΕΦ), με το έντονο κοινωνικό του αποτύπωμα, αποδεικνύουν ότι η τεχνολογία και η βιωσιμότητα μπορούν να συνδυάζονται με την κοινωνική συνοχή».

Αναλυτικά οι διακρίσεις:

Κορυφαία Διάκριση

Smart City of the Year – Δήμος Αθηναίων

Βραβεία Δήμου Αθηναίων

Ανάπτυξη ψηφιακού διδύμου & ψηφιακή χαρτογράφηση (Bronze)

Διατηρητέα Κτήρια Δήμου Αθηναίων – Εφαρμογή GIS: Πρόκειται για μία εφαρμογή Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) για την ψηφιακή καταγραφή των διατηρητέων κτηρίων. Η εφαρμογή δημιουργήθηκε από το Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης. Στόχος ήταν η δημιουργία μίας ενιαίας βάσης δεδομένων διατηρητέων κτηρίων και η ανάπτυξη εργαλείων, απλοποιώντας τη διαδικασία αναζήτησης σχετικών πληροφοριών.

Βελτιστοποίηση ενεργειακής αποδοτικότητας δημοσίων και δημοτικών κτιρίων (Bronze)

Athens Energy Portal του Δήμου Αθηναίων: Η εφαρμογή καταγράφει και ψηφιοποιεί τις ενεργειακές ανάγκες του κτηριακού αποθέματος του Δήμου, ενισχύοντας τη διαφάνεια στον ενεργειακό τομέα και υποστηρίζοντας τη λήψη αποφάσεων για ενεργειακές αναβαθμίσεις με υψηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Αναπτυξιακή Αθήνας Α.Ε..

Προγράμματα Ευθύνης & Αλληλεγγύης (Gold)

Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας: Από τον Μάιο του 2024, περισσότερες από 240 ευάλωτες οικογένειες έχουν απαλλαγεί από δημοτικά τέλη, έχουν διανεμηθεί 85.000 λαμπτήρες LED και πάνω από 450 κάρτες ενεργειακής ωφέλειας σε ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ προσφέρεται δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια σε μονογονεϊκή οικογένεια.

Βραβεία ΔΑΕΜ Α.Ε.

Ψηφιακός τοπικός τουριστικός οδηγός & mobile εφαρμογές (Gold)

Athens Bus Parking – Έξυπνη διαχείριση στάσεων τουριστικών λεωφορείων στο ιστορικό κέντρο: Μια πρωτοποριακή εφαρμογή που μέσω real-time κρατήσεων για οδηγούς και εργαλείων επιχειρησιακής ευφυΐας για τον Δήμο, προσφέρει δυναμική διαχείριση διαθέσιμων σημείων στάσης, προγνωστική ανάλυση αιχμών και αλγοριθμική βελτιστοποίηση συμφόρησης.

Διαχείριση χώρων & εκδηλώσεων άθλησης, πολιτισμού & ψυχαγωγίας (Gold)

Ψηφιακή Πλατφόρμα Διαχείρισης Λειτουργίας Παιδικών Χαρών: Ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τη διαχείριση, παρακολούθηση και πιστοποίηση των παιδικών χαρών του Δήμου Αθηναίων. Μέσω ενός ενιαίου διαδικτυακού περιβάλλοντος, επιτυγχάνεται ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών συντήρησης και ελέγχου, με άμεση ενημέρωση και αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις.

Βελτιστοποίηση ενεργειακής αποδοτικότητας δημοσίων & δημοτικών κτιρίων (Gold)

Το Σεράφειο ως Πρότυπο Κέντρο Πράσινης Καινοτομίας και Ανθεκτικότητας: Εξοπλισμένο με φωτοβολταϊκά συστήματα, φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων και «έξυπνη» διαχείριση ενέργειας, το Σεράφειο μειώνει σημαντικά το ενεργειακό του αποτύπωμα. Η εγκατάσταση οάσεων δροσιάς, πράσινων σημείων και χώρων αναψυχής βελτιώνει το μικροκλίμα και την ποιότητα ζωής.

Οικονομικός Προγραμματισμός – Προϋπολογισμός (Gold)

1η Πιστοποιημένη Εφαρμογή του Π.Δ. 54/2018: Η εφαρμογή του Π.Δ.54/2018, που ευθυγραμμίζει τη χώρα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (IPSAS). Ο Δήμος Αθηναίων είναι ο πρώτος Δήμος, που ολοκλήρωσε πιστοποιημένα την εφαρμογή του νέου πλαισίου.

Ηλεκτρονική παρακολούθηση διακίνησης εγγράφων & ψηφιακών υπογραφών (Silver)

DOCIT – Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων: Το νέο ολοκληρωμένο σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διακίνησης Εγγράφων (DOCIT) εκσυγχρονίζει ριζικά τη διαχείριση της αλληλογραφίας και των διοικητικών ροών. Η πλατφόρμα επιτρέπει την ψηφιακή πρωτοκόλληση, υπογραφή και διακίνηση εγγράφων, με πλήρη διαλειτουργικότητα με το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης) και δημοτικές εφαρμογές.

Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης (Silver)

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες SAP-ERP: Το Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών εκσυγχρονίζει και απλοποιεί την εξόφληση δημοτικών οφειλών, προσφέροντας ασφαλή και φιλική εμπειρία χρήστη. Εξελίσσεται διαρκώς, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες για ασφαλή διασύνδεση με τα τραπεζικά ιδρύματα και πλήρη ενσωμάτωση στο ERP/SAP, αυτοματοποιώντας τη διαχείριση οφειλών και εσόδων.

Εφαρμογές ΤΠΕ, IoT & City Dashboard (Silver)

Καθαρή Αθήνα – Δυναμική ενημέρωση επιχειρήσεων για τον χρόνο άφιξης απορριμματοφόρου: Η πλατφόρμα «Καθαρή Αθήνα» είναι μια καινοτόμος ψηφιακή λύση που αντιμετωπίζει τη διαχείριση απορριμμάτων, χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), IoT και γεωχωρική ανάλυση (GIS). Ο βασικός της στόχος είναι η δυναμική ενημέρωση των επιχειρήσεων σε πραγματικό χρόνο για τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξης του απορριμματοφόρου.

Συστήματα κυβερνοασφάλειας (Silver)

Δημιουργία Υποδομών Κυβερνοασφάλειας στον Δήμο Αθηναίων: Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Κυβερνοασφάλειας, με στόχο την προστασία δεδομένων, υπηρεσιών και πολιτών. Με τη χρήση καινοτόμων λύσεων, όπως Firewall Επόμενης Γενιάς, VPN, Cisco Secure Email και SOC, ενισχύεται η ανθεκτικότητα και η επιχειρησιακή συνέχεια των δημοτικών υποδομών.

Ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου(Silver)

150 Χρόνια Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών (1874–2024): Με αφορμή τα 150 χρόνια από την ανέγερση του Δημαρχιακού Μεγάρου, ένα καινοτόμο έργο ψηφιακής πολιτιστικής τεκμηρίωσης αναδεικνύει την ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά της πόλης μέσω τρισδιάστατης εικονικής περιήγησης. Αξιοποιεί τεχνολογίες VR και MR για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία μάθησης και πολιτισμού, προσβάσιμη σε όλους.

Εικονικές περιηγήσεις μουσείων & ιστορικών χώρων (Silver)

Εικονική περιήγηση στο Μουσείο «Αγγελική Χατζημιχάλη»: Η νέα εικονική περιήγηση στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας, συνδέοντας την παράδοση με την καινοτομία. Μέσω σφαιρικών λήψεων υψηλής ευκρίνειας και διαδραστικών λειτουργιών, οι πολίτες αποκτούν καθολική πρόσβαση στην πολιτιστική μνήμη της πόλης.

Δημοτική Ιστοσελίδα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών/Ποσοστό Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Bronze)

Athens City Card – Η νέα ψηφιακή κάρτα της Αθήνας: Ενσωμάτωση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης στο επίσημο site του Δήμου Αθηναίων. Με το νέο AI Search, το Voice Search και τον AI Agent, οι πολίτες απολαμβάνουν εύκολη, άμεση και προσβάσιμη ψηφιακή εξυπηρέτηση. Το σύστημα συγκεντρώνει δεδομένα από δεκάδες sites του Δήμου, απαντά σε ερωτήματα και λειτουργεί 24/7 ως «έξυπνος» βοηθός.