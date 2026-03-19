Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί patriot αναχαίτισαν ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους – Επιβεβαίωση Δένδια

Η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) τις πρωινές ώρες της Πέμπτη (19/3) έβαλε δύο βλήματα και κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραυλικούς στόχους, αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι η πυροβολαρχία συμμετέχει στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Σημειώνεται ότι οι πύραυλοι Patriot βρίσκονται στην περιοχή από το 2021 μέσω της ΕΛΔΥΣΑ.

Τι αναφέρει το ΓΕΕΘΑ

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση τα ελληνικά συστήματα αεράμυνας Patriot ενεργοποιήθηκαν μετά από συναγερμό για απειλή και εκτοξεύθηκαν δύο πύραυλοι. Στην ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ αναφέρεται χαρακτηριστικά…. «Γνωρίζεται ότι την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 και πρωινές ώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε 2 βλήματα και κατέρριψε 2 βαλλιστικούς πυραυλικούς στόχους αντίστοιχα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής. Η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της».

Δένδιας: «Η συστοιχία αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι»

Λίγο αργότερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επιβεβαίωσε πως τα ελληνικά συστήματα Patriot ενεργοποιήθηκαν στη Σαουδική Αραβία αναχαιτίζοντας την ιρανική επίθεση.

Στην δήλωσή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε πως οι πύραυλοι κατευθύνονταν προς διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας.

Η δήλωση του Νίκου Δένδια:

«Σήμερα το πρωί η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από το Ιράν και κατευθυνόμενους σε διυλιστήρια του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας

Με αυτό τον τρόπο η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλο αυτό τον καιρό. Αλλά επίσης, έμμεσα αλλά σαφώς, προστατεύει και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών και των Ευρωπαίων πολιτών.

Η διαρκής αύξηση της τιμής του πετρελαίου αποτελεί μια τεράστια απειλή για το επίπεδο ζωής των Ελλήνων, των Ευρωπαίων, των κατοίκων όλου του πλανήτη.

Η δημιουργία πληθωρισμού και ακρίβειας μάς απειλεί επίσης. Η προστασία διυλιστηρίων και μονάδων παραγωγής πετρελαίου έχει, σε αυτή τη συγκυρία, μία τεράστια σημασία.

Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τα στελέχη των ενόπλων δυνάων, της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας στη Σαουδική αραβία γι’ αυτό το οποίο κατάφεραν».

Παύλος Μαρινάκης για Patriot: Πρόκεται για αμυντική ενέργεια – Δεν τίθεται ζήτημα εμπλοκής

«Κανένα θέμα εμπλοκής, πρόκειται για αμυντική ενέργεια» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην κατάρριψη ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία.

Τι είναι η συστοιχία Patriot

H συστοιχία Patriot, που μεταφέρθηκε και στην Κάρπαθο τις προηγούμενες ημέρες, αποτελεί μία από τις μονάδες που οι σύμμαχοι ζητούσαν επίμονα από την Ελλάδα την τελευταία διετία, προκειμένου να σταλεί στην Ουκρανία. Πρόκειται για ένα από τα συστήματα που προστατεύουν τον ελληνικό εναέριο χώρο, δημιουργώντας «ομπρέλα» άμυνας περιοχής και καλύπτοντας μεγάλα τμήματα της επικράτειας.

Οι σύμμαχοι πίεζαν την Αθήνα να στείλει τη συστοιχία ωστόσο η Ελλάδα επαναλάμβανε ότι δεν μπορεί να πειράξει την άμυνά της από τη στιγμή που υπάρχουν ανάγκες και ενεργή απειλή.

Οι Patriot χαρακτηρίζονται ως σύστημα «μακρού πλήγματος» και όχι άμυνας σημείου, γεγονός που καθιστά την επιχειρησιακή τους αξία κρίσιμη για την ελληνική αεράμυνα. Για τον λόγο αυτό, η Αθήνα έχει επαναλάβει σε όλα τα επίπεδα ότι, παρά τη σημαντική βοήθεια που έχει ήδη παράσχει στην Ουκρανία, δεν μπορεί να αποδυναμώσει την εθνική άμυνα σε μια περίοδο όπου η απειλή παραμένει ενεργή και οι ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων είναι αυξημένες.