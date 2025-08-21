Παρασκευή, 22 Αυγούστου, 2025
Σάλος στην Τουρκία: Τουρίστρια έκανε pole dancing σε στύλο με τη σημαία – Ξεκίνησε έρευνα [βίντεο]

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκληθεί στην Τουρκία μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει μια τουρίστρια να εκτελεί pole dancing σε στύλο όπου κυματίζει η τουρκική σημαία.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα πραγματοποίησε τον χορό, συνοδευόμενο από ακατάλληλες χειρονομίες, στην κορυφή του κάστρου Uçhisar — ενός από τα πιο δημοφιλή και ιστορικά αξιοθέατα της Καππαδοκίας, το οποίο ανήκει στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Μετά την κοινοποίηση των εικόνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο βουλευτής του κόμματος AK στη Νεβσεχίρ, Εμρέ Τσαλισκάν, καταδίκασε έντονα τη συγκεκριμένη συμπεριφορά σε μια δήλωση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Τσαλισκάν δήλωσε: «Η σημαία είναι τιμή μας, κόρη οφθαλμού μας. Όποιος δεν έχει αυτή την επίγνωση πρέπει να προειδοποιηθεί και να παρέμβει αμέσως. Οι τουρίστες που φιλοξενούμε στην Καππαδοκία τυγχάνουν πάντα της φιλοξενίας του Νεβσεχίρ. Ωστόσο, αυτή η ασέβεια προς τις εθνικές και πνευματικές μας αξίες είναι εντελώς απαράδεκτη» .

Το Κυβερνείο του Νεβσεχίρ ανακοίνωσε επίσης ότι ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό μετά από εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και δικαστική έρευνα εναντίον της τουρίστριας από την Εισαγγελία του Νεβσεχίρ στο πλαίσιο των άρθρων 300 και 301 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα, που αφορούν στην προσβολή εθνικών συμβόλων.

