ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος με την ψεύτικη φωτογραφία Τραμπ – Μητσοτάκη: Ο Λευκός Οίκος έκανε… copy – paste

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Σάλος έχει δημιουργηθεί με την, επεξεργασμένη – όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων – φωτογραφία που απεικονίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του Μαρέβα δίπλα στον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ.

Ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, απέδωσε την ευθύνη της επεξεργασίας της φωτογραφίας στον Λευκό Οίκο λέγοντας χιουμοριστικά: «Μάλλον βαρέθηκαν τα παιδιά στον Λευκό Οίκο».

Εξήγησε ότι στις αυθεντικές φωτογραφίες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τη σύζυγό του δεν είχαν ευκρινή ανάλυση οπότε αποφασίστηκε να πάρουν διαφορετικές φωτογραφίες και από τα δύο ζευγάρια, να τις μοντάρουν, και να την παρουσιάσουν σαν μια φωτογραφία.

Συγκεκριμένα, ο κύριος Ιγνατίου δήλωσε ότι το θέμα σήκωσε αντιδράσεις παγκοσμίως και με φωτογραφίες με άλλους ηγέτες καθώς ο Λευκός Οίκος φέρεται ότι επέλεξε πέντε φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ και τις μόνταρε τοποθετώντας τον πλάι σε όλους τους ηγέτες που φωτογαφήθηκε.

