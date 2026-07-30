Σάκης Ρουβάς και Κάτια Ζυγούλη: Σε νοσοκομείο της Κρήτης ο γιος τους – Η περιπέτεια στις διακοπές τους

Σάκης Ρουβάς και Κάτια Ζυγούλη, με τα τέσσερα παιδιά τους, βρίσκονται στην Κρήτη απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές διακοπές τους.

Ωστόσο, την Τετάρτη, η οικογένεια είχε μία μικρή περιπέτεια. Ο ένας τους γιος είχε έναν τραυματισμό και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου Κρήτης.

Την είδηση έφερε στο φως το fonien.gr, αναφέροντας ότι ο τραγουδιστής και η σύζυγός του βρέθηκαν στα επείγοντα, διότι το παιδί τους έπαθε θλαστικό τραύμα στο φρύδι και χρειάστηκε ιατρική βοήθεια. Με βάση το ίδιο ρεπορτάζ, το διάσημο ζευγάρι καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο νοσοκομείο ήταν δίπλα στον γιο του, ο οποίος δέχτηκε τη φροντίδα των γιατρών.

Λίγη ώρα αργότερα, η οικογένεια του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζυγούλη αποχώρησε από τα επείγοντα μαζί με τον γιο του και επέστρεψαν στο ξενοδοχείο τους στην Ελούντα. Μάλιστα, την Τετάρτη ο Σάκης Ρουβάς ανέβασε και ένα βίντεο από το υπέροχο τοπίο που απολάμβανε.

Σάκης Ρουβάς και Κάτια Ζυγούλη: Απαντούν στις φήμες χωρισμού για πρώτη φορά

Σάκης Ρουβάς και Κάτια Ζυγούλη αποτελούν ένα από τα ομορφότερα ζευγάρια της εγχώριας σόουμπιζ, που μετρούν δεκαετίες κοινής πορείας. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα είχαν βρεθεί στο επίκεντρο δημοσιευμάτων που τους ήθελαν να ακολουθούν χωριστούς δρόμους.

Γνωρίζοντας καλά το παιχνίδι της δημοσιότητας, κράτησαν χαμηλούς τόνους και δεν θέλησαν να απαντήσουν. Λίγες εβδομάδες μετά, όμως, έρχονται να δώσουν την πιο τρανταχτή απάντηση… με τον τρόπο τους δημοσιεύοντας φωτογραφία τους από τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Συγκεκριμένα, ο δημοφιλής τραγουδιστής πόσταρε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok μια σειρά από φωτογραφίες και φυσικά αυτό που ξεχώρισε ήταν το τρυφερό στιγμιότυπο με τη σύζυγό του. Οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί και χαλαροί, απολαμβάνοντας τον χρόνο που περνούν μαζί!