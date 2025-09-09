Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου, 2025
29.4 C
Athens
type here...
LIFE & STYLE

Σάκης Κατσούλης μετά τη διάγνωσή του με αιφνίδια βαρηκοΐα: Παρέλαβα τα αποτελέσματα και πάω για περαιτέρω διερεύνηση

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του μετά τη διάγνωσή του με αιφνίδια βαρηκοΐα μετέφερε ο Σάκης Κατσούλης, δηλώνοντας πως παρέλαβε τα αποτελέσματα της μαγνητικής που έκανε και ακολουθεί περαιτέρω διερεύνηση.

Με ένα Instagram story, ο πρώην νικητής του «Survivor» ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους για τις εξελίξεις σχετικά με το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Παράλληλα, ο Σάκης Κατσούλης τόνισε ότι έχει λάβει πολλά μηνύματα από άτομα που πάσχουν από αιφνίδια βαρηκοΐα, όπως και ο ίδιος, σημειώνοντας πως αρκετοί δεν έχουν βρει την κατάλληλη θεραπεία.

Όπως έγραψε τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου: «Επόμενο και βασικό βήμα μετά από αρκετές γνώμες ήταν η μαγνητική. Παρέλαβα τα αποτελέσματα και πάω για περαιτέρω διερεύνηση. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας κρατάω ενήμερους, γιατί πραγματικά δεν πίστευα ποτέ ότι υπάρχει τόσος πολύς κόσμος που ταλαιπωρείται από το ίδιο πρόβλημα και δεν βρίσκει θεραπεία».

Η διάγνωση με αιφνίδια βαρηκοΐα
Το ξαφνικό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, το αποκάλυψε μέσα από ανάρτηση στα social media. Το απόγευμα της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου, ο Σάκης Κατσούλης ενημέρωσε μέσω Instagram τους ακολούθους του ότι, έπειτα από εξειδικευμένες εξετάσεις, διαγνώστηκε με «αιφνίδια βαρηκοΐα».

Ο πρώην νικητής του «Survivor» μοιράστηκε σε story τα αποτελέσματα των εξετάσεών του και έκανε γνωστό ότι έχει ήδη ξεκινήσει φαρμακευτική αγωγή, επισημαίνοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας. «Και κάπως έτσι αντιλαμβάνεσαι ξανά ότι η υγεία είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα. Δεν είσαι άτρωτος και δεν θα ζήσεις για μια ζωή σαν να είναι 20 χρονών. Καλό είναι να γίνονται καμία φορά για να μας υπενθυμίζουν ότι αν χαθεί το βασικό αγαθό που είναι η υγεία, όλα τα υπόλοιπα είναι ένα τίποτα. Δουλειές, επιτυχίες, κούραση, άγχος, τρέξιμο, όλα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Διάγνωση; “Αιφνίδια βαρηκοΐα”. Αίτια; Άγνωστα. Αντιμετώπιση; Αντιβίωση και ίσως. Αν ξέρετε κάτι παραπάνω παρακαλώ πείτε μου και εσείς».

Ροή Ειδήσεων

ΕΛΛΑΔΑ

Λάθος μετάγγιση αίματος: Σε μονάδα αυξημένης φροντίδας νοσηλεύεται ο 67χρονος ασθενής – Έλεγχος για τα πρωτόκολλα από το ΕΚΕΑ

0
Λάθος μετάγγιση αίματος: Κλιμάκιο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ)...
ΕΛΛΑΔΑ

Σεξουαλικές επιθέσεις μέσα σε λεωφορεία στην Αθήνα: Δύο νέα περιστατικά με διαφορά λίγων ωρών

0
Δυο άγριες σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος γυναικών – επιβατών,...
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέα τροπή στην υπόθεση ξυλοδαρμού 60χρονου από 14χρονο – Ο ανήλικος υποστηρίζει ότι αμύνθηκε

0
Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση με το βίντεο στο...
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο σοβαρά ατυχήματα στην Καστοριά – 65χρονος και 11χρονος διακομίσθηκαν διασωληνωμένοι στη Θεσσαλονίκη

0
Καστοριά: Έναν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό επειγόντων περιστατικών που συνέβησαν...
ΕΛΛΑΔΑ

Μονή Καλαβρύτων: «Ιερές μπίζνες» από τον Ηγούμενο στο Μέγα Σπήλαιο – Την Πέμπτη απολογούνται οι έξι συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση

0
Μονή Καλαβρύτων: «Ιερές μπίζνες» από τον Ηγούμενο στο Μέγα...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group