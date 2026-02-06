Σαμποτάζ σε πολεμικά πλοία στη Γερμανία: Αυτοί είναι ο Έλληνας και ο Ρουμάνος τεχνίτης που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών – Τι εξετάζεται [Εικόνα]

Γερμανία: Συνεχίζονται οι έρευνες για πιθανή απόπειρα σαμποτάζ σε γερμανικό πολεμικό πλοίο από έναν Έλληνα και έναν Ρουμάνο τεχνικό.

Σύμφωνα με τις γερμανικές Αρχές ασφαλείας, οι δύο εργάτες κατηγορούνται ότι προχώρησαν σε ενέργειες σαμποτάζ σε τουλάχιστον ένα πολεμικό πλοίο του γερμανικού ναυτικού, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια του σκάφους.

Η δράση των δύο αντρών για δολιοφθορά αποκαλύφθηκε στο σημαντικότερο στρατιωτικό ναυπηγείο της Γερμανίας, το Blohm + Voss, το οποίο εδρεύει στο λιμάνι του Αμβούργου.

Ως ύποπτοι φέρονται ο 54χρονος Έλληνας, μουσουλμάνος στο θρήσκευμα, Ναΐμ Μ., ο οποίος εργάζεται ως μπογιατζής, και ο 37χρονος Ρουμάνος συγκολλητής, Μάριαν Λ.

Όπως αναφέρεται, ο 54χρονος εργαζόταν περιστασιακά στο λιμάνι του Αμβούργου. Σύμφωνα με τα εντάλματα σύλληψης που αποκαλύπτει η γερμανική εφημερίδα BILD, οι δύο άνδρες φέρονται να επιβιβάστηκαν στις 26 Ιουνίου 2025 στο πολεμικό πλοίο «Köln», το οποίο βρισκόταν σε φάση ανακαίνισης.

Στόχος της φερόμενης δολιοφθοράς ήταν το μηχανοστάσιο, δηλαδή η «καρδιά» του πλοίου. Οι εισαγγελικές Αρχές υποστηρίζουν ότι οι δύο άνδρες, ενεργώντας από κοινού και συνειδητά, απενεργοποίησαν τον κύριο διακόπτη παροχής ρεύματος στον πίνακα ελέγχου. Το αποτέλεσμα ήταν να μείνει το πλοίο χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και οξυγόνο, δημιουργώντας συνθήκες υψηλού κινδύνου.

Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ένας ανεμιστήρας άρχισε να καπνίζει και ένας πυκνωτής υπερθερμάνθηκε. Μόνο χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση υπαλλήλου του ναυπηγείου, ο οποίος αντιλήφθηκε τον καπνό, αποφεύχθηκε πιθανή πυρκαγιά. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι, αν το περιστατικό δεν είχε γίνει έγκαιρα αντιληπτό, θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρή ζημιά ή ακόμη και ολοκληρωτική καταστροφή της κορβέτας.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Οι Αρχές εξετάζουν και δεύτερη πράξη δολιοφθοράς, αυτή τη φορά στο πολεμικό πλοίο «Emden».

Σύμφωνα με τις ενδείξεις, περίπου 20 κιλά χαλίκι φέρονται να τοποθετήθηκαν στον χώρο του κινητήρα – ένα υλικό που μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμες και ύπουλες βλάβες, χωρίς να γίνεται άμεσα αντιληπτό. Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν αυτή τη μέθοδο «σιωπηλό αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικό σαμποτάζ».

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο Μάριαν Λ. φέρεται να συνέχισε να εργάζεται στο ναυπηγείο για μήνες, παρότι υπήρχαν ήδη εντάλματα σύλληψης εις βάρος του. Το ζήτημα αυτό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τα πρωτόκολλα ασφαλείας του ναυπηγείου.

Ενδεχόμενο οι 2 άνδρες να στρατολογήθηκαν από ρωσικά δίκτυα κατασκοπείας

Παράλληλα, οι γερμανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δύο άνδρες να στρατολογήθηκαν από ρωσικά δίκτυα κατασκοπείας, ενδεχομένως στην περιοχή των ουκρανο-ρουμανικών συνόρων. Δεν έχει διευκρινιστεί αν και πόσα χρήματα τους υποσχέθηκαν για τις πράξεις τους. Οι δυό τους διέμεναν για ένα διάστημα στο Αμβούργο σε κατοικία που συμβίωναν Ρουμάνοι και Έλληνες εργατές και εκεί φέρεται να ήρθαν σε επαφή σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γερμανικού ΜΜΕ.

Ο 37χρονος Ρουμάνος συνελήφθη τελικά στο ναυπηγείο του Αμβούργου, ενώ ο Έλληνας ύποπτος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε απομακρυσμένο ορεινό χωριό της Ροδόπης, στο Κοπτερό, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία και τη Βουλγαρία, με τη συνδρομή των ελληνικών και των γερμανικών αρχών.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του συλληφθέντα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

6 κινητά τηλέφωνα,

3 φορητά μέσα μεταφοράς δεδομένων (usb – stick),

μία κάρτα SIM,

ένας σκληρός δίσκος υπολογιστή,

370 ευρώ,

19 βιβλιάρια τραπέζης,

ένα μπουφάν και

μία φόρμα εργασίας.

Και οι δύο βρίσκονται πλέον υπό κράτηση, με τις έρευνες να συνεχίζονται για να αποκαλυφθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης.