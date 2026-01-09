Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου, 2026
Ρωσία: Εκτόξευσε υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik κατά της Ουκρανίας – Αντίποινα για την επίθεση σε κατοικία του Πούτιν

Ρωσία: Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή (9/1) ότι εκτόξευσε τον υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik εναντίον στόχου στην Ουκρανία, στο πλαίσιο αυτού που χαρακτήρισε ως μαζικό νυχτερινό πλήγμα εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων και μονάδων παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η επίθεση αυτή αποτέλεσε απάντηση σε απόπειρα ουκρανικής επίθεσης με drone σε μία από τις κατοικίες του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στα τέλη Δεκεμβρίου.

Το Κίεβο απέρριψε τον ισχυρισμό της Ρωσίας ότι επιχείρησε να πλήξει την κατοικία, η οποία βρίσκεται στην περιφέρεια Νόβγκοροντ της Ρωσίας, χαρακτηρίζοντάς τον «ψέμα».

Σημειώνεται ακόμα πως το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 36 πυραύλους και 242 drones κατά κρίσιμων υποδομών της Ουκρανίας κατά τις επιθέσεις που έλαβαν χώρα το βράδυ της Παρασκευής.

Η ουκρανική αεροπορική άμυνα κατέρριψε 226 drones και 18 πυραύλους, σύμφωνα με την πολεμική αεροπορία. Στo Telegram αναφέρθηκε ότι 18 πύραυλοι και 16 drones επίθεσης χτύπησαν τους στόχους τους σε 19 τοποθεσίες.

