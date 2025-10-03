Ο Ρόμπι Γουίλιαμς εντυπωσίασε τους θαυμαστές του στο Καλλιμάρμαρο, με μια Θεσσαλονικιά να ζει από το βράδυ της Πέμπτης (02-10-2025) το όνειρό της. Η κυρία Χάιδω όχι μόνο είδε από κοντά τον αγαπημένο της τραγουδιστή, αλλά είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει μαζί του. Εκείνος μάλιστα την άγγιξε κάποια στιγμή στα μαλλιά. Κάτι που όπως φαίνεται θα θυμάται για πάντα η θαυμάστριά τυ.

«Δεν θα είμαι αγενής να σε ρωτήσω την ηλικία σου, πόσα κιλά είσαι;», της είπε ο Ρόμπι Γουίλιαμς, με την κυρία Χάιδω να ξεκαρδίζεται στα γέλια. Ο τραγουδιστής στη συνέχεια, τη ρώτησε πώς ονομάζεται ο σύζυγός της, με εκείνη να του απαντά: «Κώστας».

Τότε, ο τραγουδιστής είπε κοιτάζοντας την κάμερα: «Γεια σου Κώστα, είμαι με τη γυναίκα σου τη Χάιδω. Και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για αυτό. Εκτός αν είσαι μαφιόζος. Τότε, θα σεβαστώ τη γυναίκα σου και αυτή είναι μια αγνή σχέση στο ξεκίνημά της. Θέλω να πω ένα τραγούδι αν συμφωνείς», και ξεκίνησε να τραγουδά το «She’s the One».

Η κυρία Χάιδω μίλησε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και αναφέρθηκε στην εμπειρία της. «Τι να πω, ήταν τρελή έκπληξη, κάτι το αναπάντεχο. Δεν θα ξαναλούσω τα μαλλιά μου από αυτή τη μεριά που τα άγγιξε, δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν φοβερό», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη συναυλία, ενώ χαρακτήρισε τον Ρόμπι Γουίλιαμς «gentleman». «Κατέβηκα από τη Θεσσαλονίκη με την ξαδέρφη μου, έβρεχε όλη μέρα και νομίζαμε ότι θα αναβληθεί η συναυλία.

Φτάσαμε νωρίς στο Καλλιμάρμαρο, μπήκαμε σε μια ουρά, η ξαδέρφη μου έτρεξε μπροστά για να βρει πρώτες θέσεις και κάποια στιγμή μου είπε ότι θα μου αφιερώσει ένα τραγούδι. Ήταν φοβερός, ήταν μια έκπληξη όλο αυτό. Ήταν gentleman», σημείωσε.

Όπως συνηθίζει να κάνει στις συναυλίες του ο Ρόμπι Γουίλιαμς ήρθε σε επαφή και με τους θαυμαστές του. Ο ίδιος αρχικά κατέβηκε στο κοινό για να τραγουδήσουν μαζί στίχο στίχο ένα τραγούδι του. Εκεί ωστόσο, εμφανίστηκε «μπροστά» του ο Damiano David των Maneskin, αφού μία από τις γυναίκες που βρίσκονταν στο κοινό είχε τον συγκεκριμένο τραγουδιστή στη θήκη του κινητού της.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς αναρωτήθηκε ποιος είναι αυτός κι αν είναι κάποιος διάσημος στην Ελλάδα. Στη συνέχεια αφιέρωσε στην κυρία Χάιδω το «She’s the one», λέγοντάς της να μην σκέφτεται τον Κώστα.