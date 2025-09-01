Ρεύμα: Σαφές μήνυμα έστειλε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος : η αποκλιμάκωση των τιμών ρεύματος που σημειώθηκε το καλοκαίρι πρέπει να φανεί άμεσα στους λογαριασμούς ρεύματος των καταναλωτών.

Ακολουθώντας την γραμμή Μητσοτάκη ο υφυπουργός στέλνει τελεσίγραφο στους παρόχους, για μειώσεις τιμών αλλιώς η κυβέρνηση θα επαναφέρει το μέτρο της φορολόγησης των υπερκερδών των εταιρειών.

Μιλώντας στο Α’ Πρόγραμμα της ΕΡΤ, ο κ. Τσάφος τόνισε ότι η σημαντική μείωση της χονδρικής τον Αύγουστο «πρέπει να μετακυλίεται στη λιανική», εξηγώντας ωστόσο πως υπάρχει πάντα μια καθυστέρηση προσαρμογής.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ενεργειακή ακρίβεια δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αλλά πανευρωπαϊκό: «Η Ελλάδα κινείται στον ευρωπαϊκό μέσο όρο τόσο στη λιανική όσο και στη συνολική ακρίβεια», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ρόλος των ΑΠΕ

Για το καλοκαίρι, σημείωσε ότι η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας . «Τις ώρες μεγάλης ηλιοφάνειας η τιμή μπορεί να πέσει στο μηδέν ή και χαμηλότερα», τόνισε, αλλά ξεκαθάρισε πως αυτό δεν αντικατοπτρίζει όλο το 24ωρο.

Το ζητούμενο, όπως είπε, είναι οι μειώσεις να φανούν στον μέσο όρο και στα τιμολόγια ρεύματος – κάτι που η κυβέρνηση αναμένει να αποτυπωθεί με τις ανακοινώσεις των παρόχων για τον Σεπτέμβριο.

Και το μήνυμα ήταν σαφές: «Αν οι προμηθευτές δεν περάσουν τις μειώσεις στους καταναλωτές, θα παρέμβουμε ξανά. Έχουμε τα εργαλεία και το αποδείξαμε από το 2021 με φορολόγηση υπερκερδών και επιδοτήσεις. Αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε».