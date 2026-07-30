Ρέθυμνο: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και ανείπωτης θλίψης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του δίνοντας μάχη με τη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο.

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, κάτοικοι της περιοχής και εκπρόσωποι της Πολιτείας βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι για να αποχαιρετήσουν τον νεαρό πυροσβέστη, που έπεσε εν ώρα καθήκοντος.

Το απόγευμα αναμένεται να τελεστεί και η κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη, του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στα Περιβόλια Ρεθύμνου.

Εξόδιος Ακολουθία του πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη που έπεσε εν ώρα καθήκοντος στη μεγάλη πυρκαγιά στη περιοχή του Ρεθύμνου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στο Επισκοπείο Φουρφουρά. Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 (ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ / EUROKINISSI)

Εξόδιος Ακολουθία του πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη που έπεσε εν ώρα καθήκοντος στη μεγάλη πυρκαγιά στη περιοχή του Ρεθύμνου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στο Επισκοπείο Φουρφουρά. Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 (ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ / EUROKINISSI)

Εξόδιος Ακολουθία του πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη που έπεσε εν ώρα καθήκοντος στη μεγάλη πυρκαγιά στη περιοχή του Ρεθύμνου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στο Επισκοπείο Φουρφουρά. Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 (ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ / EUROKINISSI)

Εξόδιος Ακολουθία του πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη που έπεσε εν ώρα καθήκοντος στη μεγάλη πυρκαγιά στη περιοχή του Ρεθύμνου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στο Επισκοπείο Φουρφουρά. Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 (ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ / EUROKINISSI)

Εξόδιος Ακολουθία του πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη που έπεσε εν ώρα καθήκοντος στη μεγάλη πυρκαγιά στη περιοχή του Ρεθύμνου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στο Επισκοπείο Φουρφουρά. Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 (ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ / EUROKINISSI)

Έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες

Οι δύο εποχικοί πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο πύρινο μέτωπο, όταν οι πυκνοί καπνοί και οι φλόγες δεν τους άφησαν περιθώριο διαφυγής, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Στην πρώτη επίσημη ανακοίνωσή του μετά την τραγωδία, το Πυροσβεστικό Σώμα χαρακτήρισε την ημέρα «εξαιρετικά δύσκολη», τονίζοντας ότι οι δύο άνδρες «έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος».

Τα μηνύματα για τη θυσία των δύο πυροσβεστών

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη, επισημαίνοντας ότι οι δύο πυροσβέστες έδωσαν τη ζωή τους προσπαθώντας να προστατεύσουν ανθρώπους, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.

Συλλυπητήρια μηνύματα απέστειλαν επίσης ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης, καθώς και ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης και δήμαρχος Ρεθύμνου, Γιώργος Μαρινάκης.

Όλοι τους στάθηκαν στη γενναιότητα και την αυταπάρνηση των δύο πυροσβεστών, υπογραμμίζοντας ότι η θυσία τους αποτελεί διαχρονικό σύμβολο προσφοράς και καθήκοντος, ενώ τόνισαν πως ολόκληρη η Κρήτη πενθεί για την απώλεια δύο ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να σώσουν συνανθρώπους, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.