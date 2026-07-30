Ρέθυμνο: «Είδα με τα μάτια μου τα παιδιά» – Συγκλονίζει η μαρτυρία

Βαθιά θλίψη έχει σκορπίσει στην Κρήτη η απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τη μεγάλη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο.

Την ώρα που συγγενείς, συνάδελφοι και κάτοικοι προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της τραγωδίας, μια συγκλονιστική μαρτυρία ανθρώπου που βρέθηκε στο σημείο λίγα λεπτά μετά το δυστύχημα αποτυπώνει το δράμα που εκτυλίχθηκε.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, στο ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Χάρη Λεοντάκη, ο αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε με έντονη συγκίνηση τις εικόνες που αντίκρισε, αδυνατώντας να κρύψει τη συναισθηματική του φόρτιση.

Ρέθυμνο: «Είδα με τα μάτια μου τα παιδιά»

«Είδα με τα μάτια μου τα παιδιά», είπε χαρακτηριστικά, μεταφέροντας το σοκ που βίωσε αντικρίζοντας τους δύο πυροσβέστες λίγο μετά το μοιραίο.

Στη συνέχεια περιέγραψε το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η πύρινη λαίλαπα, τονίζοντας πως οι ζημιές που άφησε πίσω της είναι τεράστιες.

«Η κατάσταση είναι τραγική. Καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα», ανέφερε, αποτυπώνοντας την εικόνα ολοκληρωτικής καταστροφής στις πληγείσες περιοχές.

Κλείνοντας τη μαρτυρία του, αναφέρθηκε στους δύο πυροσβέστες που δεν κατάφεραν να επιστρέψουν από τη μάχη με τις φλόγες, λέγοντας με εμφανή συγκίνηση: «Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν θα ξαναγυρίσουν πίσω».

Τριήμερο πένθος στο Αμάρι

Η Κρήτη πενθεί για τον χαμό του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος.

Οι δύο πυροσβέστες κατάγονταν από την επαρχία Αμαρίου, όπου έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος. Σε ένδειξη σεβασμού στη μνήμη τους, η Περιφέρεια Κρήτης ανέβαλε τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις της, ενώ βαρύ είναι το κλίμα και στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου εκδηλώθηκε η φονική πυρκαγιά.

Ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης, δήλωσε πως «δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τον πόνο».

Η τραγωδία ξύπνησε μνήμες από το παρελθόν

Η απώλεια των δύο πυροσβεστών επανέφερε στη μνήμη των κατοίκων της Κρήτης τη φονική πυρκαγιά στη Μονή Βωσάκου, όταν και τότε πυροσβέστες είχαν χάσει τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας.

Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, το νησί βιώνει ξανά μια ανείπωτη τραγωδία. Οι εικόνες από τα καμένα σπίτια, τις κατεστραμμένες περιουσίες και τις ανθρώπινες απώλειες αφήνουν πίσω τους βαθιά οδύνη, ενώ η θυσία των δύο πυροσβεστών προστίθεται στον κατάλογο όσων έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να προστατεύσουν συνανθρώπους και περιουσίες.

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Αγίου Βασιλείου μετά την καταστροφή

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας τέθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, μετά τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στις 29 Ιουλίου 2026 και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, με στόχο την ταχύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που άφησε πίσω της η φωτιά και την άμεση στήριξη των πληγεισών περιοχών.

Το καθεστώς έκτακτης ανάγκης τίθεται σε ισχύ αναδρομικά από την ημέρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς και θα διαρκέσει για τρεις μήνες, έως και τις 29 Οκτωβρίου 2026.

Η κήρυξη δίνει τη δυνατότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες να επισπεύσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών, να συντονίσουν αποτελεσματικότερα τις παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας και να ενεργοποιήσουν τα προβλεπόμενα μέτρα κρατικής αρωγής για την ενίσχυση των κατοίκων και των περιοχών που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά.