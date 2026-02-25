Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου, 2026
Red Code για τον Εβρο: Πλημμύρισαν πάνω από 150.000 στρέμματα [βίντεο]

Σε οριακή κατάσταση παραμένει ο Εβρος, καθώς οι πλημμύρες που πλήττουν την περιοχή τον τελευταίο μήνα συνεχίζουν να προκαλούν σοβαρά προβλήματα.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε, εκ νέου, σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» από σήμερα Τρίτη (24/2) έως και την Παρασκευή (27/2) την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη και σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω ο Δήμος και η Περιφέρεια καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Σημειώνεται ότι την Κυριακής (22/2) διαπιστώθηκε θραύση του κύριου αναχώματος του ποταμού Έβρου μεταξύ Κορνοφωλιάς – Δαδιάς, σύμφωνα με το evros-news.gr.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το e-evros.gr, οι ποσότητες νερών από τη Βουλγαρία και την Τουρκία είναι πολύ μεγάλες και έτσι, οι παραπόταμοι Άρδας, Τούντζας και Ερυθροπόταμος μεταφέρουν τα νερά στον Έβρο, ο οποίος ξεπερνά αναχώματα και πλημμυρίζει εκτάσεις. Σε πολλά σημεία τα νερά έχουν φτάσει σε οικισμούς, όπως στο Πύθιο, ή έχουν πλημμυρίσει δρόμοι και η σιδηροδρομική γραμμή.

Στο Πύθιο, τα νερά υπερχείλισαν και πέρασαν τη σιδηροδρομική γραμμή, φτάνοντας μέχρι τα πρώτα σπίτια του χωριού, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Όπως καταγγέλλει κάτοικος σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παραμένει άγνωστο από ποιο σημείο εισχώρησε το νερό, παρά τα προληπτικά μέτρα που είχαν ληφθεί.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ε. Πουλιλιός βρέθηκε όλη τη νύχτα στο σημείο, επισημαίνοντας ότι η στάθμη έχει φτάσει τα 30 εκατοστά στις αυλές, ενώ αυξημένη είναι η αγωνία και για τον οικισμό των Λαβάρων.

