Ρεάλ Μαδρίτης: Σοκ με Ταβάρες – Χάνει τα πλέι οφ

Πλήγμα αποτελεί για τη Ρεάλ Μαδρίτης ο τραυματισμός του Έντι Ταβάρες στη χθεσινοβραδυνή, πρώτη αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για τα πλέι οφ της Euroleague, καθώς ο ισπανικός σύλλογος γνωστοποίησε σήμερα (30/4) ότι ο σέντερ από το Πράσινο Ακρωτήρι υπέστη ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου στο αριστερό γόνατο. Η Ρεάλ δεν ανακοίνωσε το διάστημα που ο 34χρονος άσος θα μείνει στα… πιτς, ωστόσο αναμένεται ότι ο Ταβάρες θα απουσιάσει από το υπόλοιπο της σειράς με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη και θα δώσει «μάχη με το χρόνο», προκειμένου να είναι έτοιμος για το φάιναλ φορ της Αθήνας (22-24/5), εφόσον η «βασίλισσα» πάρει την πρόκριση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ταβάρες συμπεριλήφθηκε στο αρχικό σχήμα της Ρεάλ στο χθεσινοβραδυνό ματς, ωστόσο αγωνίστηκε για μόλις δύο λεπτά και 47 δευτερόλεπτα, προτού αποχωρήσει από το παιχνίδι. Δεν επέστρεψε στην αναμέτρηση, ενώ σήμερα το πρωί υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες αποκάλυψαν τη ρήξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι θα είναι δύσκολο να καλυφθεί το κενό του Ταβάρες στη Ρεάλ, καθώς είναι φέτος πρώτος στη Euroleague σε κοψίματα (1.8 ανά αγώνα) και τέταρτος σε ριμπάουντ (6.6 ανά παιχνίδι), ενώ είναι ο μόνος παίκτης της ισπανικής ομάδας που έχει αγωνιστεί βασικός και στα 39 ματς της ομάδας στην τρέχουσα σεζόν της διοργάνωσης, έχοντας μέσο όρο 9.6 πόντους.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ για τον Ταβάρες: «Μετά από τις εξετάσεις που έγιναν σήμερα στον παίκτη μας Έντι Ταβάρες από τις ιατρικές υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με ρήξη στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου. Η ανάρρωσή του θα παρακολουθείται».

Πολύωρη αναστολή τεσσάρων σταθμών στο μετρό την Πρωτομαγιά

Σε αναστολή λειτουργίας τίθενται αύριο, Παρασκευή 1 Μαΐου, για...
Έφοδος σε παράνομη δομή ηλικιωμένων στους Αμπελόκηπους – Τέλος στις εικόνες ντροπής από τον Χαρδαλιά [βίντεο]

Περιφέρεια Αττικής: Σκηνές που σοκάρουν αποκαλύφθηκαν στο κέντρο της...
Η Ουάσιγκτον σχεδιάζει πολύμηνο αποκλεισμό στο Ιράν

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναφέρθηκε χθες Τετάρτη στην προοπτική...
Μητσοτάκης: Η πρόοδος δεν έρχεται με την καθήλωση στο χθες, αλλά με γνώση, σχέδιο και με γρήγορο βηματισμό στον δρόμο του αύριο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στα εγκαίνια του παραρτήματος...
Οι διαιτητές στους αγώνες Βαλένθια-Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός-Μονακό

Η αρμόδια επιτροπή της Euroleague ανακοίνωσε την διαιτητική «τριπλέτα»,...

