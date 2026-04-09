Ραντεβού με την ιστορία η ΑΕΚ

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για την ΑΕΚ. Για πρώτη φορά στον 21ο αιώνα, η Ένωση συμμετέχει σε προημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης καθώς την Πέμπτη (9/4, 19:45) αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγεκάνο στο Βαγέκας, ένα από τα προάστια της Μαδρίτης, για το Conference League. Έχουν περάσει 28 χρόνια (1998) από τότε που οι «κιτρινόμαυροι» βρέθηκαν «μια ανάσα» από τον ημιτελικό του -τότε- κυπελλού κυπελλούχων. Τότε που ο Ντέμης Νικολαϊδης είδε τον αμυντικό της Λοκομοτίβ Μόσχας να αποκρούει στο 90΄ πάνω στη γραμμή το πλασέ που θα έδινε την πρόκριση στους «4». Μία φορά τα έχει καταφέρει η ΑΕΚ να φτάσει εκεί, το 1977, όταν έπαιξε με τη Γιουβέντους στους ημιτελικούς του κυπέλλου UEFA. Δηλαδή σχεδόν μισό αιώνα πριν…

Στο πρώτο ματς εναντίον της Βαγεκάνο η ελληνική ομάδα θα έχει απέναντί της και την παράδοση που την θέλει να έχει 7 ήττες και 2 ισοπαλίες στους αγώνες της επί ισπανικού εδάφους. Σε νοκ άουτ δεν έχει καταφέρει ποτέ να αποκλείσει αντίπαλο από την ιβηρική χώρα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ενόψει του αγώνα που θα διευθύνει ο Γάλλος Μπενουά Μπαστιάν.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΕΚΑΝΟ (Ινίγκο Πέρεθ): Μπατάγια, Φελίπε, Λεζέν, Τσαβαρία, Ράτσιου, Βαλεντίν, Λόπεθ, Αχομάτς, Γκαρθία, Ντε Φρούτος, Αλεμάο

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάριν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς