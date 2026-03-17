Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων μηνιγγίτιδας στη Βρετανία: Φόβοι για εξάπλωση μέσω του ηλεκτρονικού τσιγάρου – Σε συναγερμό οι υγειονομικές Αρχές

Οι υγειονομικές αρχές προσπαθούν να σταματήσουν την εξάπλωση της επιδημίας μηνιγγίτιδας πέρα από το Κεντ, αφού επιβεβαίωσαν ότι το στέλεχος που έχει σκοτώσει δύο φοιτητές και έχει αφήσει 11 σοβαρά άρρωστους ανήκει στην ομάδα B.

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) δήλωσε ότι μερικές περιπτώσεις μηνιγγίτιδας έχουν επιβεβαιωθεί ως MenB και ότι θα επιβεβαιώσει και άλλες περιπτώσεις «όταν έχουμε τα πλήρη αποτελέσματα».

Το MenB είναι η πιο συχνή αιτία μηνιγγοκοκκικής μηνιγγίτιδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ο τακτικός εμβολιασμός για αυτό το στέλεχος για μωρά και μικρά παιδιά ξεκίνησε μόλις το 2015.

Αυτό σημαίνει ότι η τρέχουσα γενιά εφήβων και φοιτητών δεν καλύπτεται – και αντίθετα είχαν προσφερθεί εμβολιασμοί κατά άλλων στελεχών όταν ήταν 13 ή 14 ετών.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η εξάπλωση της ασθένειας σε σχολεία και στο Πανεπιστήμιο του Κεντ στο Καντέρμπουρι μπορεί να επιταχύνθηκε από το γεγονός ότι οι νέοι μοιράζονταν ηλεκτρονικά τσιγάρα σε ένα νυχτερινό κλαμπ.

Δύο κορίτσια που φέρεται να παρακολούθησαν το Club Chemistry και μοιράζονταν ηλεκτρονικά τσιγάρα ανέπτυξαν υποψίες περιπτώσεις μηνιγγίτιδας.

Αν και πολλοί φοιτητές του πανεπιστημίου προέρχονται από το Κεντ, χιλιάδες ακόμη είναι από το Λονδίνο και μπορεί να είχαν αναμειχθεί σε πάρτι πριν επιστρέψουν στις οικογένειές τους για τη Γιορτή της Μητέρας. Κάποιοι πιθανώς θα ταξιδέψουν και για τις πασχαλινές διακοπές αργότερα μέσα στον μήνα.

Ήδη έχουν αναφερθεί υποψίες περίπτωσης στο Λονδίνο που αφορά μια 24χρονη γυναίκα, σύμφωνα με τον αδελφό της Josh Risby, η οποία εισήχθη στο νοσοκομείο, ενώ δεν ήταν φοιτήτρια στο Καντέρμπουρι και δεν είχε πάει στο νυχτερινό κλαμπ.

Ο κ. Risby, 26 ετών, ο οποίος βρισκόταν στο Καντέρμπουρι για να λάβει αντιβιοτικά, είπε στο Kent Online: «Η μικρή μας ανησυχία είναι ότι δεν είμαι φοιτητής εδώ, η κοπέλα μου δεν είναι φοιτήτρια εδώ, η αδελφή μου δεν είναι φοιτήτρια εδώ και ήρθε πιθανώς με μηνιγγίτιδα».

Η Juliette Kenny, 18 ετών, πέθανε το Σάββατο περικυκλωμένη από την οικογένειά της, αφού υπέκυψε στη μηνιγγίτιδα.

Οι φοιτητές σχημάτισαν ουρές για αντιβιοτικά έξω από το Πανεπιστήμιο του Κεντ στο Καντέρμπουρι, ενώ διανεμήθηκαν μάσκες καθώς εκατοντάδες άνθρωποι περίμεναν για θεραπεία.

Οι υγειονομικές αρχές εργάζονται για τον περιορισμό της θανατηφόρας επιδημίας, εντοπίζοντας και θεραπεύοντας χιλιάδες πιθανούς επαφούς καθώς οι υποψίες περιστατικών εξαπλώνονται.

Η επείγουσα αντίδραση έχει οδηγήσει 2.000 φοιτητές να λάβουν προληπτικά αντιβιοτικά στο Καντέρμπουρι μετά την εξάπλωση του επιθετικού στελέχους της ασθένειας στην πόλη.

Ένα θύμα ήταν η Juliette Kenny, μαθήτρια του τελευταίου έτους στο Queen Elizabeth’s Grammar School στο Faversham, που πέθανε το Σάββατο. Ο πατέρας της, Michael, δήλωσε στο BBC ότι η οικογένεια ήταν «βαθιά συντετριμμένη και δεν έχει λόγια να εκφράσει τη θλίψη της».

Γιατί η Μηνιγγίτιδα Β είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη

Η μηνιγγίτιδα B είναι ένα από τα διάφορα στελέχη βακτηρίων που προκαλούν μηνιγγίτιδα, μαζί με τα A, C, W και Y. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι η πιο κοινή αιτία της νόσου, ιδιαίτερα σε μωρά.

Θεωρείται επικίνδυνη επειδή το εξωτερικό της περίβλημα μοιάζει πολύ με μόρια νευρικού ιστού του ανθρώπου, γεγονός που της επιτρέπει να ξεφεύγει από το ανοσοποιητικό σύστημα και να εισχωρεί στην κυκλοφορία του αίματος και στη μεμβράνη του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρή σήψη – όπου η ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού εκτός ελέγχου οδηγεί σε φλεγμονή, βλάβη στα αιμοφόρα αγγεία και ανεπάρκεια οργάνων.

Οι πιο ευάλωτοι είναι:

Μωρά και μικρά παιδιά, ειδικά κάτω του ενός έτους

Έφηβοι και νέοι ενήλικες (15–24)

Άτομα σε πολυσύχναστους χώρους, όπως πανεπιστημιακές εστίες ή στρατιωτικά καταλύματα

Οποιαδήποτε ηλικία: άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό, καπνιστές ή όσοι έχουν πρόσφατες ιογενείς λοιμώξεις

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι έφηβοι δεν εμβολιάζονται τακτικά για MenB, καθώς το πρόγραμμα στοχεύει κυρίως στα μωρά.

Η προστασία από το εμβόλιο MenB φαίνεται να μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, και υπάρχει περιορισμένη απόδειξη ότι μειώνει τη μεταφορά των βακτηρίων στους εφήβους.

Οι αρχές επεκτείνουν τη μαζική θεραπεία και καλούν χιλιάδες επισκέπτες του νυχτερινού κλαμπ να προσέλθουν για αντιβιοτικά, ενώ τα μέτρα ιχνηλάτησης περιλαμβάνουν πανεπιστήμια, σχολεία και πάρτι.

Το UKHSA ανέφερε ότι ανιχνεύτηκαν οι πρώτες περιπτώσεις το Σάββατο και οι τοπικές ομάδες άμεσα εντόπισαν τους κοντινούς επαφούς για προληπτική θεραπεία.

Συμπτώματα της μηνιγγίτιδας: υψηλός πυρετός, ψυχρά άκρα, έμετος, σύγχυση, πόνοι σε μύες και αρθρώσεις, κηλίδες ή εξανθήματα, πονοκέφαλος, δυσκαμψία στο λαιμό, ευαισθησία στο φως, υπνηλία, σπασμοί.

Τι να κάνετε: Καλέστε το 166 ή πηγαίνετε στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Εμβολιασμοί: Το εμβόλιο MenB προσφέρεται στη Βρετανία σε μωρά από 8 εβδομάδων, με δεύτερη δόση στις 12 εβδομάδες και αναμνηστική στα 12 μήνες. Οι έφηβοι που γεννήθηκαν πριν το 2015 δεν καλύπτονται. Το εμβόλιο MenACWY προστατεύει από τα στελέχη A, C, W, Y και προσφέρεται στους 14 ετών.

Οι αρχές εξετάζουν πιθανή «αναπληρωτική» καμπάνια εμβολιασμού για τους φοιτητές και νέους που δεν έχουν εμβολιαστεί.

Η φιλανθρωπική οργάνωση Meningitis Now καλεί για ευρύτερο εμβολιασμό εφήβων και νέων, θεωρώντας κρίσιμο να προστατευθεί η ομάδα υψηλού κινδύνου.

Τι είναι η μηνιγγίτιδα

Μηνιγγίτιδα είναι η φλεγμονή των μηνίγγων, δηλαδή των μεμβρανών που περιβάλλουν και προφυλάσσουν το κεντρικό νευρικό σύστημα (εγκέφαλος, νωτιαίος μυελός). Πρόκειται για μια βαριά λοίμωξη με υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα που απαιτεί άμεση διάγνωση και θεραπεία.

Προκαλείται από διάφορα αίτια (μικρόβια, ιούς, παράσιτα, φάρμακα, κακοήθειες, αυτοάνοσα νοσήματα κλπ.).

Τα μικρόβια (βακτήρια) προκαλούν συνήθως μηνιγγίτιδα (προσβολή μηνίγγων) ενώ τα υπόλοιπα αίτια προκαλούν κυρίως εγκεφαλίτιδα (διαταραχή επιπέδου συνειδήσεως).

Τα μη μικροβιακά αίτια (με χαρακτηριστική εξαίρεση την βαριά ερπητική εγκεφαλίτιδα), έχουν συνήθως ήπια και αρκετές φορές αυτοιώμενη κλινική πορεία. Σε αντιδιαστολή, οι μικροβιακές μηνιγγίτιδες είναι άκρως επείγουσες και βαριές καταστάσεις. Εξάλλου, για τις μικροβιακές μηνιγγίτιδες υπάρχει ειδική θεραπεία (αντιβιοτικά) και αποτελεσματική πρόληψη (εμβόλια). Για το λόγο αυτό στη συνέχεια θα αναφερθούμε σχεδόν αποκλειστικά στη μικροβιακή μηνιγγίτιδα.

Ποια είναι τα πιο κοινά συμπτώματα

Τα πιο κοινά συμπτώματα είναι ο πονοκέφαλος, η αυχενική δυσκαμψία, ο πυρετός, ο βίαιος εμετός («ρουκετοειδής») και η δυσανεξία στο φως και στους θορύβους. Μερικές φορές συνοδεύεται από χαρακτηριστικό μικροκηλιδώδες εξάνθημα, όταν το αίτιο είναι ο μηνιγγιτιδόκοκκος το οποίο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή γιατί μπορεί να εξελιχθεί ταχύτατα σε βαριά σηπτική κατάσταση. Αν η κλινική εικόνα συνοδεύεται από υπνηλία και διαταραχές του επιπέδου συνειδήσεως, τότε μιλάμε για μηνιγγοεγκεφαλίτιδα. Όπως λοιπόν φαίνεται, τα πιο πολλά συμπτώματα δεν είναι ειδικά, όταν όμως είναι ασυνήθιστα και έντονα, πρέπει να εγείρουν την κλινική υποψία των ιατρών προς τη διάγνωση (ή αποκλεισμό ) της μηνιγγίτιδας.

Ποια είναι τα συνήθη παθογόνα

Τα πιο σημαντικά αίτια είναι ο πνευμονιόκοκκος, ο μηνιγγιτιδόκοκκος και ο αιμόφιλος ινφλουέντσας.

Διάγνωση – αντιμετώπιση

Η έγκαιρη διάγνωση είναι καθοριστικής σημασίας για τη θεραπεία. Η πιο σημαντική εξέταση (μετά την κλινική εξέταση) είναι η οσφυονωτιαία παρακέντηση. Η έγκαιρη διάγνωση απαιτείται γιατί η νόσος μπορεί να εξελιχθεί ταχύτατα και να προκαλέσει:

Άμεσο θάνατο (σήψη, εγκολεασμό του στελέχους, αιμορραγίες κλπ.)

Απώτερες χρόνιες νευρολογικές επιπλοκές (μετά τη θεραπεία).

Η αντιμετώπιση είναι με κατάλληλα αντιβιοτικά. Και πάλι τονίζουμε την σπουδαιότητα της έγκαιρης χορήγησής τους. Αν ο ασθενής με υποψία βακτηριακής μηνιγγίτιδας πρόκειται να μεταφερθεί σε κάποια μονάδα υγείας (νοσοκομείο, κέντρο υγείας), η αντιβίωση πρέπει να χορηγηθεί άμεσα (εντός 20-30΄) και πριν ξεκινήσει ο ασθενής για το νοσοκομείο.

Προλήψεις και προφυλάξεις

Εμβολιασμός . Με τα σύγχρονα εμβολιαστικά προγράμματα της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, η επίπτωση και η θνησιμότητα της βακτηριακής μηνιγγίτιδας έχουν μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Τα διαθέσιμα εμβόλια καλύπτουν τον αιμόφιλο (b) και όλα τα στελέχη μηνιγγιτιδοκόκκου (Β,Α,C,W,Y). Προφύλαξη περιβάλλοντος επιβεβαιωμένου κρούσματος .

Αφορά μέτρα για τα άτομα που ήλθαν σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Η μετάδοση δεν γίνεται αερογενώς αλλά από τον ρινοφάρυγγα που αποικίζεται από το μικρόβιο και μπορεί υπό προϋποθέσεις να προκαλέσει τη νόσο. Η μετάδοση και η εξάπλωση απαιτεί στενή επαφή και συγχρωτισμό, όπως σε στρατώνες, συμμαθητές στην ίδια τάξη, οικογενειακό περιβάλλον, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό σε στενή επαφή με τον πάσχοντα, κλπ.

Η προφύλαξη συνίσταται στη χορήγηση βραχέων σχημάτων αντιβιοτικών από το στόμα στα άτομα που ήλθαν σε στενή επαφή ώστε να εξαλειφθεί η φορεία του ρινοφάρυγγα. Απολύμανση χώρων και περιβάλλοντος δεν απαιτείται.

Συμπερασματικά, η βακτηριακή μηνιγγίτιδα, μια από τις σοβαρότερες λοιμώξεις, μπορεί να ελεγχθεί και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με την σωστή εμβολιαστική κάλυψη και την σωστή και έγκαιρη διάγνωση.

Ο εμβολιασμός σώζει ζωές.