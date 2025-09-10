Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν γύρω στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Πάρκο Τρίτση, όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί που αναστάτωσαν τους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, o φύλακας του πάρκου ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν συνολικά 17 κάλυκες από τέσσερις διαφορετικούς τύπους όπλων, ενώ σφαίρες βρέθηκαν καρφωμένες σε τοίχους και σε κοντέινερ που βρίσκονταν πλησίον.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα των Αρχών, το επεισόδιο φαίνεται να σχετίζεται με ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ Ρομά, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί η αιτία της συμπλοκής.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων.