Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, 2025
26.2 C
Athens
type here...
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στο Πάρκο Τρίτση τα ξημερώματα – Σφαίρες καρφώθηκαν σε τοίχους, 17 κάλυκες στο σημείο

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν γύρω στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Πάρκο Τρίτση, όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί που αναστάτωσαν τους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, o φύλακας του πάρκου ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν συνολικά 17 κάλυκες από τέσσερις διαφορετικούς τύπους όπλων, ενώ σφαίρες βρέθηκαν καρφωμένες σε τοίχους και σε κοντέινερ που βρίσκονταν πλησίον.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα των Αρχών, το επεισόδιο φαίνεται να σχετίζεται με ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ Ρομά, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί η αιτία της συμπλοκής.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων.

Ροή Ειδήσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λένα Σαμαρά: 40 μέρες από το θάνατό της – Πότε και πού θα γίνει το μνημόσυνό της

0
40 μέρες πέρασαν από τότε που η Λένα Σαμαρά,...
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία των μηχανοδηγών της Hellenic Train την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου – Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων

0
Απεργία: Αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα – Ποιοι δικαιούνται έως 1.375 ευρώ

0
ΔΥΠΑ: Ανοιχτή είναι από σήμερα, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025...
ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνες της ΕΛΑΣ στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου για τους ισχυρισμούς του ηγουμένου περί θαμμένου αγάλματος μεγάλης αξίας

0
ΕΛΑΣ: Ένα μπρούτζινο άγαλμα της Θεάς Αρτέμιδος φέρεται ότι...
ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: «Πράξη επιθετικότητας» η παραβίαση ΝΑΤΟϊκού εναέριου χώρου από ρωσικά drones – Ο Πούτιν δοκιμάζει τα αντανακλαστικά της Συμμαχίας

0
Η Πολωνία κατήγγειλε για πρώτη φορά από την έναρξη...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group