Πυρά Ασλανίδη σε Μαρία Καρυστιανού: «Να παραιτηθεί, φούσκωσαν τα μυαλά της»

Ο Παύλος Ασλανίδης εξαπέλυσε σφοδρές επικρίσεις κατά της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με την ένταση που επικρατεί στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, λόγω της πρόθεσης δημιουργίας πολιτικού κόμματος και της διαχείρισης των εσόδων από τη μεγάλη συναυλία που διοργανώθηκε για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων.

Σε συνέντευξή του στην Naftemporiki TV, το σχετικό απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου 2025 στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο κ. Ασλανίδης τόνισε ότι η Μαρία Καρυστιανού «φούσκωσε τα μυαλά της» και δεν τήρησε τις συμφωνίες που είχαν γίνει. Σε άλλο σημείο δήλωσε πως πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου του συλλόγου αλλά και το ότι οι υπόλοιποι συγγενείς ασχολούνται με τις εκταφές των σορών των παιδιών τους και όχι με κόμματα και φορείς. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι η κατάλληλη περίοδος για τέτοιες πρωτοβουλίες. «Δεν έπρεπε αυτή τη στιγμή να κάνει αυτήν την κίνηση. Τρέχουμε για τα δικαστικά, με τις τους τεχνικούς συμβούλους, έχουμε μπροστά μας τις εκταφές των παιδιών, αυτά είναι τα ζητήματα που μας απασχολούν όχι αν θα κάνουμε κόμματα η φορείς», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μαρία Καρυστιανού: Έτοιμη για τη δημιουργία κόμματος

Ως ακόμα μία επίδοξη «σωτήρας» της χώρας εισέρχεται στην πολιτική ζωή της χώρας η Μαρία Καρυστιανού, η οποία έπαψε να υπογράφει στα social media ως πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και υπογράφει ως «παιδίατρος- μητέρα Μάρθης».

Απολύτως διασταυρωμένες πληροφορίες του «Ελεύθερου Τύπου» αναφέρουν ότι οι αποφάσεις για την ίδρυση κόμματος υπό την κ. Καρυστιανού έχουν ληφθεί. Ολα τα υπόλοιπα, δηλαδή τα μισόλογα στις συνεντεύξεις της όπως το Kontra Channel και προχθές στην «Εφημερίδα των Συντακτών» για το ότι ακόμα δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις κ.λπ., αφορούν τον σχεδιασμό που έχει ακολουθηθεί.

Προτεραιότητες για την κ. Καρυστιανού, πριν τις επίσημες ανακοινώσεις, είναι δύο.

Πρώτον, η κίνησή της να ιδρύσει νέο κόμμα και να διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων πολιτών στις επόμενες εθνικές εκλογές είναι κρίσιμο για εκείνην να «περάσει’»στην κοινή γνώμη όχι ως δική της φιλοδοξία, αλλά ως ανταπόκριση στο αίτημα των πολιτών. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στη συνέντευξή της στην «ΕφΣυν» υποστηρίζει ότι έχει δεχθεί πλήθος μηνυμάτων από πολίτες που ζητούν να οργανωθεί κάτι συλλογικό και να υπάρξει συνέχεια στον αγώνα της. «Πάρα πολλοί άνθρωποι μου έχουν στείλει μήνυμα με σκοπό να οργανωθεί κάτι συλλογικό. Ολοι μου λένε: “Μην σταματήσετε, προχωρήστε, είμαστε μαζί σας και, αν μπορείτε, να το πάτε και ένα βήμα παραπέρα», αναφέρει σχετικά.

Δεύτερον, οφείλει να έχει κάποιες απαντήσεις στην κριτική που δέχεται ότι η προβολή και η φήμη που απέκτησε ως ένα από τα τραγικά πρόσωπα στην τραγωδία των Τεμπών δεν σημαίνει αυτόματα ότι κατέχει προτάσεις και λύσεις για τα προβλήματα της χώρας. Η δημοσιότητα δεν αποτελεί εχέγγυο επιτυχίας στη διεκδίκηση της ψήφου των πολιτών. Απέναντι σε αυτήν την κριτική, η κ. Καρυστιανού έδωσε την «είδηση» ότι «ήδη γίνεται οργανωμένη δουλειά σε θεματικό επίπεδο». Οπως υποστηρίζει, «το κίνημα οργανώνεται και αυτήν την περίοδο εργάζεται μια επιτροπή “σοφών” για τη σωτηρία της χώρας, με εξειδικευμένη ενασχόληση σε κρίσιμους τομείς, όπως τα οικονομικά, η εξωτερική πολιτική, η άμυνα, η Παιδεία και η Υγεία».

Στη συνέντευξή της στο Kontra Channel, η κ. Καρυστιανού είχε αποκλείσει με κατηγορηματικό τρόπο κάθε σχέση με οποιονδήποτε προέρχεται από το παλαιό ή υπάρχον πολιτικό σύστημα, απαντώντας ειδικά και σε ερώτηση για τον κ. Τσίπρα. Ο «Ελεύθερος Τύπος» της Κυριακής έχει αναφέρει ότι η ίδια και το επιτελείο της στις επαφές τους με τους πολίτες στις εκδηλώσεις που έκαναν το προηγούμενο διάστημα ανά την Ελλάδα υποστήριζαν επίσης ότι στο εγχείρημά τους δεν πρόκειται να συμμετάσχει κανένας από τα προηγούμενα ή τα τωρινά κόμματα. Λέγανε επίσης ότι η πρωτοβουλία τους δεν θα έχει ιδεολογικά χαρακτηριστικά.

Σε κάθε περίπτωση, η κ. Καρυστιανού κρατά ορατές τις αποστάσεις της με το πολιτικό σύστημα και φιλοδοξεί να εισέλθει σε αυτό για να το ταράξει. Οι άνθρωποί της υποστηρίζουν ότι ένα κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού μπορεί να πιάσει τη δεύτερη θέση στις εκλογές και να αφήσει πίσω του το ΠΑΣΟΚ, το νέο κόμμα του Τσίπρα, την Ελληνική Λύση και την Πλεύση Ελευθερίας.

