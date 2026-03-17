«Πτήση» πάνω από τα 100 δολάρια για το πετρέλαιο και πολεμικό κλίμα στην αγορά

Οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή συντηρούν ανοδικές τάσεις στην αγορά του πετρελαίου όπου οι τιμές, παρά την προσωρινή εκτόνωση στον απόηχο των πρωτοβουλιών του ΙΕΑ για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων, διατηρούνται σε ανοδική τροχιά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξάνονται προς τα 103 δολάρια ανά βαρέλι την Τρίτη (17.3.2026), αφού έχασαν σχεδόν 3% στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να αξιολογούν τον αντίκτυπο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια προσφορά.

Τη Δευτέρα, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν απότομα καθώς οι φόβοι για παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ μετριάστηκαν, αφού πολλά δεξαμενόπλοια διέσχισαν με ασφάλεια το σημείο το Σαββατοκύριακο, αυξάνοντας τις ελπίδες ότι η πλωτή οδός θα μπορούσε σύντομα να ανοίξει ξανά.

Η Ινδία διαπραγματεύεται επίσης έξι επιπλέον πλοία, καθώς αρκετές χώρες επιδιώκουν συνομιλίες παρασκηνιακά με το Ιράν για να διασφαλίσουν την διέλευση των πλοίων τους με ασφάλεια. Οι ΗΠΑ επιτρέπουν στο Ιράν να συνεχίσει να μεταφέρει αργό πετρέλαιο μέσω του Πορθμού του Ορμούζ, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από άλλα κράτη να υποστηρίξουν τις προσπάθειες για την προστασία της εμπορικής δραστηριότητας στα Στενά του Ορμούζ. Ένα άμεσο κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν φέρεται επίσης να έχει ενεργοποιηθεί. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να απελευθερώσουν την πρώτη δόση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου έκτακτης ανάγκης και ο IEA έδωσε σήμα για περιθώρια περαιτέρω αξιοποίησης των παγκόσμιων αποθεμάτων.

Οι τιμές του πετρελαίου ξαναπήραν την ανηφόρα στις ασιατικές αγορές νωρίς το πρωί, σήμερα Τρίτη, με την πορεία τους εμφανώς επηρεασμένη από τις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διατάραξη της προσφοράς, παρά την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων από χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ).

Περί τις 04:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς West Texas Intermediate (WTI) σημείωνε άνοδο 2,71% στα 96,03 δολάρια, ενώ είχε κλείσει με πτώση 5,28% την προηγουμένη. Αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας κατέγραφε άνοδο 2,78% στα 103 δολάρια, ενώ είχε κλείσει με πτώση 2,84% χθες. Οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα (7:00 ώρα Ελλάδας) με ενδεικτική την σταθεροποίηση του Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, με συναλλαγές και πάνω από τα 103 δολάρια.