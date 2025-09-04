Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου, 2025
Προβλήματα σε Google, Gmail και Youtube στην Νοτιοανατολική Ευρώπη

Προβλήματα στην λειτουργία υπηρεσιών της Google αντιμετωπίζουν χρήστες στην νοτιοανατολική Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το outage.report, σε εξέλιξη είναι προβλήματα στην μηχανή αναζήτησης της εταιρείας και στο Youtube.

Οι αναφορές για δυσκολίες στην λειτουργία των υπηρεσιών αυτών έρχονται από χρήστες σε Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία, Κροατία, Σερβία και Ρουμανία, μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με το Downdetector, εκτός της πλατφόρμας αναζήτησης, αντίστοιχα θέματα έχει και το Gmail με εκατομμύρια ανθρώπους να επηρεάζονται. Μικρότερης κλίματα προβλήματα φέρονται να έχουν το GoogleDrive, το GoogleChat, το GoogleMeet, μέχρι και το Google Maps και το Spotify.

