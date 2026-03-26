Πρόβλημα και με Ρογκαβόπουλο στον Παναθηναϊκό ενόψει Μονακό

Εκτός του Τζέριαν Γκραντ και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν συμμετείχε στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού AKTOR, την τελευταία ενόψει του αγώνα με τη Μονακό.

Ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στον διεθνή άσο ο οποίος απουσίαζε από το πρόγραμμα.

«Για τον Ρογκαβόπουλο δεν ξέρω κάτι θα ενημερωθώ αργότερά», ήταν τα ακριβή λόγια του.

Τα πάντα θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έκανε ο Ρογκαβόπουλος, με τις πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες να θέλουν τον παίκτη να έχει υποστεί ένα τράβηγμα.

Οφείλουμε όμως να περιμένουμε τις εξετάσεις και τη διάγνωση των ιατρών για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.