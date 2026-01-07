Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου, 2026
8.7 C
Athens
type here...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Προς Τετάρτη και το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ στο Κύπελλο!

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Η προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson πλησιάζει και το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» είναι αυτό που συγκεντρώνει τα περισσότερα βλέμματα. Παρότι η επίσημη ημερομηνία διεξαγωγής δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, αρχικά υπήρχε προσανατολισμός για την Τρίτη (13/1), λόγω των αγώνων που έχουν οι δύο ομάδες στη Stoiximan Super League το Σάββατο 10/1.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η ΕΠΟ να ορίσει όλους τους προημιτελικούς την Τετάρτη, προκειμένου να υπάρξει ενιαίο πρόγραμμα και καλύτερη διαχείριση του αγωνιστικού φορτίου. Εξετάζεται σοβαρά και ο τηλεοπτικός παράγοντας, καθώς η κοινή ημέρα διεξαγωγής φαίνεται να εξυπηρετεί περισσότερο το πρόγραμμα των μεταδόσεων.

Παράλληλα, υπάρχει και η εκκρεμότητα του ΟΦΗ-Asteras AKTOR, το οποίο διεξάγεται σήμερα και θα ολοκληρώσει την ενδιάμεση φάση του Κυπέλλου, ώστε να προκύψει και ο αντίπαλος της ΑΕΚ. Η συγκεκριμένη εκκρεμότητα δεν επηρεάζει τον προγραμματισμό των ημερομηνιών, αλλά πρέπει να «κλείσει» για να οριστικοποιηθεί πλήρως το παζλ των προημιτελικών.

Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός έχει ξανά παιχνίδι το Σάββατο (17/1) για τη 17η αγωνιστική, γεγονός που επίσης λαμβάνεται υπόψη στον σχεδιασμό.

Το μόνο βέβαιο είναι πως το ντέρμπι των «ερυθρόλευκων» με τον ΠΑΟΚ θα αποτελέσει το κεντρικό γεγονός της προημιτελικής φάσης, ανεξάρτητα από την ημέρα που θα οριστεί.

Ροή Ειδήσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιώργος Βάλλης: Μία στροφή πριν τις εκλογές στέλνει νέο μήνυμα – «Οι νέοι άνθρωποι να βλέπουν το yachting ως μια σταθερή επιλογή καριέρας»

0
Το δικό του μήνυμα στέλνει ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός: Η Super League ανακοίνωσε ότι το παιχνίδι θα γίνει στο ΟΑΚΑ

0
Ο Παναθηναϊκός είχε ενημερώσει από χθες (07/01/26) ότι θα αλλάξει η...
MEDIA

Survivor: Οι τελευταίοι Αθηναίοι που πάνε Άγιο Δομίνικο

0
To Survivor κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στις...
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Πρόβατα εισέβαλαν σε σούπερ μάρκετ και έγιναν viral – Έσπασαν προϊόντα και άφησαν κοπριές, δείτε βίντεο

0
Περίπου 50 πρόβατα έκαναν «επιδρομή» σε σούπερ μάρκετ της Γερμανίας τις προηγούμενες ημέρες,...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μιχαηλίδου για Βαρουφάκη: «Αναχρονιστικό και χυδαίο να λέμε ότι τα ναρκωτικά είναι κουλ»

0
Στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης,...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group