Προς Τετάρτη και το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ στο Κύπελλο!

Η προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson πλησιάζει και το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» είναι αυτό που συγκεντρώνει τα περισσότερα βλέμματα. Παρότι η επίσημη ημερομηνία διεξαγωγής δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, αρχικά υπήρχε προσανατολισμός για την Τρίτη (13/1), λόγω των αγώνων που έχουν οι δύο ομάδες στη Stoiximan Super League το Σάββατο 10/1.



Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η ΕΠΟ να ορίσει όλους τους προημιτελικούς την Τετάρτη, προκειμένου να υπάρξει ενιαίο πρόγραμμα και καλύτερη διαχείριση του αγωνιστικού φορτίου. Εξετάζεται σοβαρά και ο τηλεοπτικός παράγοντας, καθώς η κοινή ημέρα διεξαγωγής φαίνεται να εξυπηρετεί περισσότερο το πρόγραμμα των μεταδόσεων.

Παράλληλα, υπάρχει και η εκκρεμότητα του ΟΦΗ-Asteras AKTOR, το οποίο διεξάγεται σήμερα και θα ολοκληρώσει την ενδιάμεση φάση του Κυπέλλου, ώστε να προκύψει και ο αντίπαλος της ΑΕΚ. Η συγκεκριμένη εκκρεμότητα δεν επηρεάζει τον προγραμματισμό των ημερομηνιών, αλλά πρέπει να «κλείσει» για να οριστικοποιηθεί πλήρως το παζλ των προημιτελικών.

Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός έχει ξανά παιχνίδι το Σάββατο (17/1) για τη 17η αγωνιστική, γεγονός που επίσης λαμβάνεται υπόψη στον σχεδιασμό.

Το μόνο βέβαιο είναι πως το ντέρμπι των «ερυθρόλευκων» με τον ΠΑΟΚ θα αποτελέσει το κεντρικό γεγονός της προημιτελικής φάσης, ανεξάρτητα από την ημέρα που θα οριστεί.