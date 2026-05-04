Προχωρά η απόκτηση των φρεγατών FREMM – Αναβαθμίζεται το Πολεμικό Ναυτικό

Την πρόθεση της Ελλάδας να προχωρήσει στην απόκτηση νέων φρεγατών από την Ιταλία επιβεβαίωσε με σαφή τρόπο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στον σχεδιασμό ανανέωσης του στόλου του Πολεμικού Ναυτικού.

«Και αυτή θα είναι και η ικανότητα των νέων φρεγατών κλάσης Bergamini, τις οποίες πρόκειται να προμηθευτούμε από την Ιταλία», ανέφερε μιλώντας στο 3ο Διεθνές Συνέδριο Θαλάσσιας Ασφάλειας, εντάσσοντας τις ιταλικές FREMM στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης των αποτρεπτικών δυνατοτήτων της χώρας.

Η επιλογή ενίσχυσης του στόλου με νέες φρεγάτες εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια θωράκισης του Αιγαίου και ενίσχυσης της εθνικής άμυνας απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις στην περιοχή.

Η αναβάθμιση των ναυτικών δυνατοτήτων, σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες και τα σύγχρονα οπλικά συστήματα, στοχεύει στη διατήρηση της ισορροπίας ισχύος και στην ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής ρευστότητας.

Η αναφορά του υπουργού αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί την πιο καθαρή δημόσια επιβεβαίωση της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει η Αθήνα για την ενίσχυση του στόλου, με την απόκτηση τεσσάρων φρεγατών κλάσης Carlo Bergamini σε δύο φάσεις (2+2).

Πρόκειται για μονάδες που θεωρούνται από τις πλέον αξιόμαχες στη Μεσόγειο, με δυνατότητα επιχειρήσεων σε ανοιχτή θάλασσα και προηγμένες δυνατότητες ανθυποβρυχιακού πολέμου και αεράμυνας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι δύο πρώτες φρεγάτες αναμένεται να αποκτηθούν σε πρώτη φάση, με το κόστος να εκτιμάται κοντά στα 700 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου βασικού οπλισμού, υποστήριξης και εκπαίδευσης πληρωμάτων.

Οι επαφές με την ιταλική πλευρά βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ καθοριστικό ρόλο αναμένεται να έχει η Fincantieri.

Οι φρεγάτες Bergamini ξεχωρίζουν για το εκτόπισμά τους που ξεπερνά τους 6.000 τόνους, την υψηλή επιχειρησιακή αυτονομία και τα προηγμένα συστήματα μάχης που διαθέτουν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ανθυποβρυχιακές τους δυνατότητες, με τη δυνατότητα ενσωμάτωσης συρόμενου σόναρ CAPTAS-4, καθώς και στη χρήση σύγχρονων αντιαεροπορικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Η τοποθέτηση Δένδια εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική αλλαγής φιλοσοφίας για το Πολεμικό Ναυτικό, με στόχο τη δημιουργία ενός στόλου υψηλών δυνατοτήτων και αυξημένης αποτρεπτικής ισχύος. Στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση με φρεγάτες νέας γενιάς συνδυάζεται με τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων μονάδων και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών.

Δένδιας: «Αλλάζουμε τον τρόπο λειτουργία του Πολεμικού Ναυτικού»

Το στρατηγικό αποτύπωμα αυτών των επιλογών ανέδειξε την προηγούμενη εβδομάδα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισημαίνοντας τη μετάβαση του Πολεμικού Ναυτικού σε μια νέα φιλοσοφία επιχειρήσεων:

«Αλλάζουμε τον τρόπο λειτουργίας του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Αλλάζουμε τα μέσα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. […] Οι φρεγάτες αυτές δεν είναι απλώς μια πιο σύγχρονη παραλλαγή των υφιστάμενων πλοίων. Είναι κάτι διαφορετικό. […] Η κατηγορία “+++” έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 32 στρατηγικούς πυραύλους […] Και αυτή θα είναι και η ικανότητα των νέων φρεγατών κλάσης Bergamini […] μεγάλα πλοία, άνω των 6.000 τόνων, ικανά να επιχειρούν σε ανοιχτή θάλασσα […] φρεγάτες που θα μπορούν να φέρουν στρατηγικούς πυραύλους. Και αυτό θα αποτελέσει το μέσο αποτροπής μας, αλλά και τη δυνατότητά μας να συμμετέχουμε σε επιχειρήσεις που διασφαλίζουν την ελευθερία στη θάλασσα».

Με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό, το Πολεμικό Ναυτικό στοχεύει στη συγκρότηση στόλου δώδεκα κύριων μονάδων επιφανείας: τέσσερις φρεγάτες τύπου FDI, τέσσερις FREMM και τέσσερις αναβαθμισμένες ΜΕΚΟ, ενώ για μεταβατικό διάστημα θα παραμείνουν σε υπηρεσία και παλαιότερες μονάδες τύπου S.

Παράλληλα, αυξανόμενη σημασία αποκτά η ενσωμάτωση μη επανδρωμένων μέσων, τόσο επιφανείας (USV) όσο και υποβρυχίων (UUV), καθώς το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αυξημένες απαιτήσεις και φαινόμενα κορεσμού. Η Ελλάδα επιδιώκει διεθνείς συνεργασίες, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στην ανάπτυξη εγχώριων τεχνολογικών λύσεων.

Το προφίλ των Bergamini

Οι φρεγάτες κλάσης Carlo Bergamini (FREMM) θεωρούνται από τις πλέον σύγχρονες και πολυδύναμες μονάδες επιφανείας στη Μεσόγειο, με έμφαση τόσο στην ανθυποβρυχιακή δράση όσο και στην αεράμυνα περιοχής.

Έχουν εκτόπισμα περίπου 6.500 τόνων, μήκος άνω των 140 μέτρων και μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα που ξεπερνά τους 27 κόμβους, ενώ διαθέτουν προηγμένα συστήματα ραντάρ και διαχείρισης μάχης που επιτρέπουν την ταυτόχρονη αντιμετώπιση πολλαπλών απειλών.

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι ανθυποβρυχιακές δυνατότητές τους, καθώς μπορούν να εξοπλιστούν με συρόμενο σόναρ τελευταίας γενιάς (όπως το CAPTAS-4), καθώς και ελικόπτερο ναυτικής συνεργασίας.

Παράλληλα, φέρουν σύγχρονα αντιαεροπορικά και συστήματα, με δυνατότητα χρήσης πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, γεγονός που τις καθιστά κρίσιμο πολλαπλασιαστή ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό.