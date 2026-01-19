Πριγκίπισσα Ειρήνη: Όσα έγιναν στο τελευταίο αντίο – Η κηδεία, η ταφή σε κλειστό κύκλο, τα ανίψια της και η θλιμμένη βασίλισσα Σοφία

Η πριγκίπισσα Ειρήνη αφήνει ένα μεγάλο κενό στην οικογένειά της και, τη Δευτέρα, στο τελευταίο αντίο, η συγκίνηση και η θλίψη πρωταγωνίστησαν.

Μέλη της βασιλικής ισπανικής οικογένειας, οι Ντε Γκρες, αγαπημένοι φίλοι και άνθρωποι που την γνώρισαν, έδωσαν το παρών στην κηδεία της, στη Μητρόπολη Αθηνών. Όλοι άρχισαν να καταφτάνουν μετά τις 10.00, καθώς πριν η σορός σκεπασμένη με την ελληνική σημαία έφτασε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου, όπου τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα.

Η εξόδιος ακολουθία άρχισε μετά τις 12 το μεσημέρι. Η αγαπημένη της αδελφή, βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, με δάκρυα στα μάτια, έφτασε στο σημείο με τις κόρες της [Ινφάντα Έλενα και Ινφάντα Κριστίνα] και τα εγγόνια της. Οι δύο γυναίκες είχαν μία σχέση βαθιάς αγάπης, με τη Σοφία να στέκεται στο πλευρό της μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Η βασίλισσα Σοφία κατά την άφιξή της στη Μητρόπολη.

Στιγμιότυπο από το εσωτερικό της εκκλησίας. Η βασίλισσα Σοφία ήταν συντετριμμένη.

Το παρών, φυσικά, έδωσε και η οικογένεια Ντε Γκρες, αφού η πριγκίπισσα Ειρήνη ήταν αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Ο Παύλος, ο Νικόλαος και ο Φίλιππος Ντε Γκρες έφτασαν και συνόδευσαν το φέρετρο με τη σορό της αγαπημένης τους θείας στη Μητρόπολη Αθηνών.

Μετά την κηδεία, ο Παύλος και ο Νικόλαος Ντε Γκρες, συγκινημένοι, διάβασαν τον επικήδειο.

Η εμφάνιση του βασιλιά Φελίπε και της Λετίθια

Στην Ελλάδα βρέθηκε η ισπανική βασιλική οικογένεια. Ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια, οι κόρες τους Λεονόρ και Σοφία, έδωσαν το παρών στην κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης σε μία στιγμή γεμάτη συγκίνηση.

Παρά τις τραγικές ώρες που περνά η Ισπανία, λόγω της σύγκρουσης δύο τρένων στην Ανδαλουσία που έχει ως απολογισμό τον θάνατο δεκάδων ατόμων, ο βασιλιάς δεν θα μπορούσε να λείπει από το τελευταίο αντίο της θείας του.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη υπήρξε όχι μόνο αδελφή της μητέρας του βασίλισσας Σοφίας, αλλά και μία γυναίκα που αγάπησε βαθιά ο Φελίπε και επηρεάστηκε από τον τρόπο ζωής της.

Η Άννα Μαρία τίμησε την κουνιάδα της

Η Άννα Μαρία έφτασε με τις κόρες της Αλεξία και Θεοδώρα και τους άντρες τους. Μαζί τους βρίσκονταν και τα παιδιά της πρώτης, όπως και οι γιοι του Παύλου.

Η Άννα Μαρία με την οικογένειά της αποχαιρέτησαν την πριγκίπισσα.

Χρυσή Βαρδινογιάννη και Νίνα Φλορ: Στο πλευρό των Ντε Γκρες

Η Χρυσή Βαρδινογιάννη και η Νίνα Φλορ, οι σύζυγοι του Νικολάου και του Φίλιππου Ντε Γκρες, έφτασαν μαζί στην εκκλησία, συνοδεύοντας διακριτικά την Άννα Μαρία και τις κόρες της Αλεξία και Θεοδώρα. Οι δύο γυναίκες τράβηξαν τα φώτα με την κομψότητά τους, κρατώντας πάντα χαμηλούς τόνους.

Αυτή η εμφάνιση έβαλε τέλος και στην έντονη φημολογία που υπήρχε για τις σχέσεις τους, μετά την απουσία της Φλορ από τον γάμο της Χρυσής και του Νικολάου.

Ποιοι άλλοι έδωσαν το παρών

Η Αικατερίνη της Σερβίας τίμησε τη μνήμη της πριγκίπισσας Ειρήνης.

Τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας εκπροσώπησε ο σερ Τίμοθι Λόρενς, σύζυγος της πριγκίπισσας Άννας, και η λαίδη Γαβριέλα Κίνγκστον.

Στην κηδεία βρέθηκαν ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος και η σύντροφός του Τζένη Οικονόμου.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, εκπροσώπησε την κυβέρνηση όπως και ο Κωστής Χατζηδάκης.

Η ταφή σε κλειστό κύκλο

Μετά την κηδεία, οι στενοί συγγενείς οδηγήθηκαν στο Τατόι. Η πριγκίπισσα Ειρήνη ενταφιάστηκε δίπλα στον αδελφό της Κωνσταντίνο, αλλά και τους γονείς τους, όπως άλλωστε ήταν και η επιθυμία της.

Πηγή: Eleftherostypos.gr