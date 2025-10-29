Πόθεν Έσχες 2025: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή του

Πόθεν Έσχες 2025: Παράταση έχει ανακοινωθεί για την υποβολή από τους υπόχρεους των δηλώσεων πόθεν έσχες.

Οι δηλώσεις πόθεν έσχες αφορούν το 2024 και η τροπολογία για παράταση κατατέθηκε την Παρασκευή (24/10) στη Βουλή.

Η τροπολογία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας» και έχει παραταθεί μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2025 ο χρόνος υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2025 (χρήση 2024), που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.5026/2023.

Πόθεν έσχες: Τι αλλάζει φέτος

Η φετινή διαδικασία φέρνει σημαντικές τεχνολογικές αναβαθμίσεις και αυτοματοποιήσεις. Μέσω της νέας πλατφόρμας, οι υπόχρεοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να αντλούν αυτόματα στοιχεία από τα συνεργαζόμενα τραπεζικά και επενδυτικά ιδρύματα, όπως:

-καταθέσεις,

-δάνεια,

-επενδύσεις και χαρτοφυλάκια.

Η λειτουργία αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση της διαδικασίας και στη μείωση των λαθών κατά τη συμπλήρωση, ωστόσο η ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων παραμένει αποκλειστικά στον φορολογούμενο. Τυχόν ανακρίβειες ή παραλείψεις, ακόμη και μικρής σημασίας, μπορεί να οδηγήσουν σε αναδρομικούς ελέγχους.

Οδηγίες βήμα προς βήμα

Είσοδος στην πλατφόρμα: Ο υπόχρεος συνδέεται με τους κωδικούς Taxisnet.

Αυτόματη άντληση στοιχείων: Επιλέγεται η αυτόματη ενημέρωση από τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Συνιστάται προσεκτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι έχουν εισαχθεί όλα τα δεδομένα.

Επαλήθευση και διόρθωση: Ο υπόχρεος ελέγχει τα προσυμπληρωμένα πεδία, διορθώνει πιθανά λάθη ή συμπληρώνει όσα λείπουν πριν την οριστικοποίηση.



Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος υπενθυμίζει ότι οι δηλώσεις πόθεν έσχες είναι υποχρεωτικές για:

-πολιτικά πρόσωπα,

-δικαστικούς,

-δημοσίους λειτουργούς,

-στρατιωτικούς,

-αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης,

καθώς και για στελέχη του δημόσιου τομέα που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα.

Σημαντική καινοτομία αποτελεί επίσης το νέο εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής (ν. 5026/2023), το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης και παραδείγματα για κάθε κατηγορία υπόχρεου.

Η διαδικασία, σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, «στοχεύει σε ένα πιο διαφανές, απλοποιημένο και ασφαλές σύστημα δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, με πλήρη ψηφιακό έλεγχο και διασταύρωση στοιχείων».