Πότε αλλάζει η ώρα τον Οκτώβριο 2025 – Μία ώρα πίσω τα ρολόγια

Newsroom
Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, στις 26 του μήνα, αλλάξει η ώρα και από τη θερινή θα επιστρέψουμε στη χειμερινή. Συγκεκριμένα την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, στις 04:00 τα ξημερώματα, τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω και θα δείχνουν 03:00.

Γιατί αλλάζει η ώρα τον Οκτώβριο
Το μέτρο της αλλαγής της ώρας, ξεκίνησε καθώς θεωρείτο ότι έτσι θα υπάρχει εξοικονόμηση ενέργειας. Στην Ευρώπη, η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε η αλλαγή ώρας ήταν το καλοκαίρι του 1916, εν μέσω πολέμου, στη Γερμανία. Αυτό έγινε, προκειμένου το ανθρώπινο δυναμικό να μπορεί να παράγει καλύτερα πολεμικό υλικό χωρίς να καταναλώνει ηλεκτρικό ρεύμα.

Στην Ελλάδα, η αλλαγή της ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά δοκιμαστικά το 1932, από τις 6 Ιουλίου έως την 1η Σεπτεμβρίου εκείνου του έτους, με τα ρολόγια να τίθενται μία ώρα μπροστά. Η επίσημη καθιέρωση του μέτρου έγινε αργότερα, με σκοπό την εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές πρακτικές και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η επίσημη ώρα σε κάθε ζώνη ώρας καθορίζεται σε σχέση με τα αντισταθμιστικά οφέλη από την Παγκόσμια Ώρα (Universal Time). Σε περιοχές όπου χρησιμοποιείται η Θερινή ώρα, η ώρα αυτή καθορίζεται από την επίσημη ώρα.

