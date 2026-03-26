Πώς έκλεβαν τον ΕΦΚΑ – Το κύκλωμα και οι διάσημοι ως «βιτρίνα» σε επιχειρήσεις «φαντάσματα»

Η… «Σούβλα του Αρχοντα», το ψητοπωλείο- «φάντασμα» της «σέχτας» απατεώνων που ζημίωσε με εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο δήλωνε… 323 ανύπαρκτους εργαζομένους.

Ηταν η επίμαχη επιχείρηση που έλεγξαν πρώτα τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων μετά από τηλεφωνική καταγγελία ασφαλισμένου τον Απρίλιο του 2024. Μετά από πολύμηνες έρευνες, οι αστυνομικοί του Ελληνικού FBI κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της παράνομης δραστηριότητας, προχωρώντας σε 22 συλλήψεις.

Το σουβλατζίδικο, που όπως διαπιστώθηκε από έλεγχο της Επιθεώρησης Εργασίας δεν λειτούργησε ποτέ ως επιχείρηση, ήταν μια μόνο από τις συνολικά 226 εταιρίες οι οποίες σχημάτιζαν το δαιδαλώδες δίκτυο απάτης της οργάνωσης. Μέσω αυτών των εταιριών το κύκλωμα εμφάνιζε εικονικούς εργαζομένους, χωρίς όμως να καταβάλει τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, ενώ παράλληλα εξέδιδε πλαστά τιμολόγια αποκομίζοντας τον ΦΠΑ.

Γνωστό μοντέλο-influencer και πρώην παίκτης ριάλιτι, που κατηγορείται για συμμετοχή στη δράση του κυκλώματος, φέρεται να συνδέεται με το δίκτυο απάτης, καθώς 31 από τους 255 δηλωμένους ασφαλισμένους σε εταιρία του, εμφανίζονται ως εργαζόμενοι και σε άλλες από τις 226 επίμαχες επιχειρήσεις. Το ίδιο συνέβαινε και με άλλους από τους διάσημους κατηγορούμενους, που αποτελούσαν «βιτρίνα» της παράνομης δραστηριότητας.

Οι συλληφθέντες που αναμένεται να απολογηθούν αύριο και μεθαύριο στον ανακριτή βρίσκονται αντιμέτωποι με συνολικά επτά κακουργηματικές διώξεις.

Ο «αχυράνθρωπος» ιδιοκτήτης της… ανύπαρκτης «Σούβλας του Αρχοντα», κάθε Παρασκευή σπαταλούσε 20.000 ευρώ σε ποτά και λουλούδια, σε γνωστό κέντρο διασκέδασης της Ιεράς Οδού για να ακούει «πρώτο τραπέζι πίστα» τον αγαπημένο του τραγουδιστή Αντώνη Ρέμο. Με τα υπέρογκα κέρδη τους τα μέλη της αρχηγικής ομάδας αγόραζαν πολυτελή σπίτια, ακριβά αυτοκίνητα, πανάκριβα ρολόγια, πλάκες χρυσού και χρυσές λίρες.

«Υποψιάζομαι ότι είναι επιχειρήσεις-φαντάσματα», φέρεται να ανέφερε στην Επιθεώρηση Εργασίας ο ασφαλισμένος που κατήγγειλε τη δράση του κυκλώματος στις 5 Απριλίου του 2024. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του είχε ασφαλιστεί από την 1η Μαΐου του 2023 ως υπάλληλος σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις χωρίς να το γνωρίζει και χωρίς να έχει προσφέρει υπηρεσίες σε αυτές. Αρχικά είχε δηλωθεί ως εργαζόμενος σε καφετέρια όπου φαινόταν να απασχολείται μέχρι τον Νοέμβριο του 2023, ενώ στη συνέχεια, αφού απολύθηκε από τη συγκεκριμένη επιχείρηση, ξεκίνησε εν αγνοία του η ασφάλιση στη «Σούβλα του Αρχοντα».

Για την ίδια καφετέρια υπήρξε καταγγελία στην ΑΑΔΕ από διαφορετικό ασφαλισμένο ο οποίος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι είχαν υφαρπάξει τα προσωπικά του δεδομένα και τον εμφάνιζαν ψευδώς ως εργαζόμενο της επιχείρησης.

Μια τρίτη καταγγελία, που μελλοντικά συνδέθηκε με τη δράση του κυκλώματος, είχε αποσταλεί στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων στις 8 Απριλίου του 2024, από ασφαλισμένο ο οποίος ανέφερε ότι εταιρία με έδρα τον Βύρωνα τον είχε εγγεγραμμένο στον πίνακα προσωπικού της από 01-04-2022 έως 26-01-2023 χωρίς να έχει υπογράψει σύμβαση. Μάλιστα, όπως είπε στους αστυνομικούς του ελληνικού FBI, εκείνη την περίοδο εργαζόταν σε άλλη επιχείρηση εκτός Αττικής.

Τριπλή καταγγελία

Από τις έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνδέθηκε μια ακόμα καταγγελία που είχε γίνει σε προγενέστερο χρόνο στην αρμόδια Υπηρεσία Οικονομικών Εγκλημάτων. Η ασφαλισμένη που είχε απευθυνθεί στην Αστυνομία έδωσε τα στοιχεία τριών διαφορετικών εταιριών από τις οποίες είχε δηλωθεί ψευδώς ως εργαζόμενη, μεταξύ Οκτωβρίου 2020 και Νοεμβρίου 2021. Οπως είπε στους αστυνομικούς, η ίδια εργάστηκε μόνο για τρεις ημέρες στην πρώτη από τις τρεις επιχειρήσεις, ενώ στη συνέχεια τέθηκε σε αναστολή λόγω των μέτρων που ήταν σε ισχύ για την πανδημία του COVID-19.

ΕΒΑΛΑΝ ΤΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

«Εδρα» της παράνομης δραστηριότητας ήταν η… αποκαλούμενη «φωλιά», το λογιστικό γραφείο του 37χρονου αρχηγού του κυκλώματος στην περιοχή της Αργυρούπολης. Εκεί φέρεται να πραγματοποιούνταν οι συσκέψεις για την οργάνωση της απάτης. Ως «ενορχηστρωτής» εμφανίζεται ο 37χρονος λογιστής, ενώ εξίσου αρχηγικό ρόλο φαίνεται να είχε ένας 39χρονος Ιρανός, πρώην μετρ νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, ο οποίος δεν ήταν λογιστής, όμως διατηρούσε λογιστικό γραφείο. Είχε το «know how» («τεχνογνωσία») της απάτης και είναι αδερφός του 33χρονου υποψήφιου του MasterChef, επίσης κατηγορούμενου, ο οποίος επαιρόταν ότι είχε 15 επιχειρήσεις!

Το «κουαρτέτο» των λογιστών της απάτης συμπληρωνόταν από δύο ακόμη λογιστές, 62 και 60 χρόνων αντίστοιχα, ενώ βασικό ρόλο είχαν και δύο βοηθοί λογιστή. Ενας από αυτούς, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επέμβασης άρχισε να πετά έντυπο και ενοχοποιητικό υλικό από το παράθυρο, ενώ κάποιοι από τους κατηγορουμένους τη στιγμή της σύλληψής τους έβαλαν τα κλάματα.

«ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΛΑΜΟΓΙΟ;»

«Καλά δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο εσύ;», ρωτά έναν από τους λογιστές αχυράνθρωπος της οργάνωσης που αναζητά πρόσωπο να βάλει την υπογραφή του στην απάτη. Η συνομιλία έχει καταγραφεί από τον κοριό του ελληνικού FBI, στο πλαίσιο της έρευνας για την εξάρθρωση του κυκλώματος.

«Με πήρε ο άλλος, μου λέει “Τραβάτε, σηκώστε λεφτά, μεταβιβάστε άδειες, τον π….., δεν μιλάμε για δύο μήνες, δεν σας ξέρω δεν μας ξέρετε”, δεν ξέρω αν είναι αυτοί ή είναι γενικό; Δηλαδή, με γ….. μ….., αναγκάστηκα και πήρα τον Λ….. τηλέφωνο, που έχω να μιλήσω δύο χρόνια μαζί του», αναφέρει, σε άλλο διάλογο, επιχειρηματίας που συμμετέχει στο κύκλωμα και ανησυχεί για επικείμενο έλεγχο.