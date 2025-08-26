Τρίτη, 26 Αυγούστου, 2025
26.3 C
Athens
type here...
ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Τετάρτη – Στο στόχαστρο η Αττική και 4 περιφέρειες

Newsroom
by Newsroom Newsroom
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Τετάρτη - Στο στόχαστρο η Αττική και 4 περιφέρειες

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται και για αύριο Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

– Περιφέρεια Αττικής
– Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)
– Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Ικαρίας)
– Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Καρπάθου)
– Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Ροή Ειδήσεων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Υπογράφει ο Μανέ

0
Ολυμπιακός: Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Αμπντουλί Μανέ στον Ολυμπιακό! Όπως...
LIFE & STYLE

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Σπάραξαν καρδιές στο τελευταίο «αντίο» της συντρόφου του Ντέμη Νικολαΐδη – Τραγική φιγούρα η μητέρα της

0
Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου στο...
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Προσωρινά κρατούμενος ο συζυγοκτόνος – «Δεν ήθελα να τη σκοτώσω»

0
Βόλος: Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε από τις εισαγγελικές και ανακριτικές...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει σε άδειες, προσλήψεις, τετραήμερη εργασία – 16+1 SOS

0
Εργασιακό νομοσχέδιο: Ανατροπές στο καθεστώς εργασίας για πάνω από...
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό από τις 15 Σεπτεμβρίου – Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη που προκαλεί ανησυχία

0
Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, μιλώντας στο OPEN, παρουσίασε την...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group