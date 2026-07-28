Πόλο: Η «χρυσή» εθνική ανδρών επέστρεψε από το Σίδνεϊ

Με το χρυσό μετάλλιο από την τελική φάση του World Cup στις αποσκευές της, επέστρεψε το μεσημέρι (28/7) η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών στην Ελλάδα, ύστερα από μια πολύωρη πτήση από το Σίδνεϊ μέσω Ντόχα. Υπενθυμίζεται ότι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πανηγύρισε τον «παρθενικό» τίτλο του σε μεγάλη διοργάνωση, νικώντας 15-14 την Ουγγαρία στον τελικό του World Cup, ύστερα από πέντε ασημένια και 13 χάλκινα μετάλλια σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις (Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, World Cup, World League και Μεσογειακούς Αγώνες).

Τη «γαλανόλευκη» αποστολή υποδέχθηκαν πρώτοι ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης, Βρούτσης, και ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς. Οι διεθνείς πολίστες και ο προπονητής της εθνικής, Θοδωρής Βλάχος, έτυχαν αποθεωτικής υποδοχής από τον κόσμο που τους περίμενε στην πύλη των αφίξεων του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», μαζί με τους συγγενείς και τους φίλους τους.

Με την αποστολή της εθνικής επέστρεψε και ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και μέλος του μπιρό της World Aquatics, Κυριάκος Γιαννόπουλος, Στη σύντομη ομιλία του ο επικεφαλής της ΚΟΕ τόνισε: «Ευχαριστούμε την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, και τον πρόεδρο της Ισίδωρο Κούβελο που ήρθε να μας υποδεχτεί. Η ΕΟΕ είναι δίπλα μας σε καθημερινή βάση. Όχι μόνο για την υδατοσφαίριση αλλά για όλα τα αθλήματα που καλλιεργεί η ΚΟΕ. Αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε εκφράζοντας όλους τους διεθνείς και την τεχνική ηγεσία είναι πως θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για τους επόμενους υψηλούς στόχους που έχουμε θέσει. Καλή μας επιτυχία, τα παιδιά να ξεκουραστούν καθώς οι επόμενοι 18-20 μήνες θα είναι πολύ έντονοι».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, ο οποίος πήγε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να υποδεχθεί την εθνική ομάδα και να συγχαρεί τα μέλη της, τόνισε: «Βρεθήκαμε στο Βελιγράδι (σ.σ. στο Ευρωπαϊκό ανδρών τον Ιανουάριο) και σας έδωσα συγχαρητήρια και σας είπα ότι ο δρόμος, το ταξίδι συνεχίζεται και θα πηγαίνουμε όλο και ψηλότερα. Ήμουν σίγουρος γι’ αυτό. Και τα καταφέρατε, φτάσατε στην κορυφή του κόσμου. Είναι τεράστια η επιτυχία και το πιο σημαντικό από αυτό είναι ότι αυτή η επιτυχία, σας δίνει μια μεγάλη αυτοπεποίθηση για το μέλλον. Σας δίνει μια μεγάλη αυτοπεποίθηση γιατί έχουμε μπροστά μας μακρύ δρόμο και μεγάλους στόχους όπως είναι τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα και κυρίως οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες. Εγώ από καρδιάς θέλω να σας συγχαρώ όλους, να συγχαρώ τους αθλητές, τους προπονητές, το επιτελείο όλο που δούλεψε, τον προπονητή, τον Θοδωρή Βλάχο και όλους εσάς που δουλέψατε και βεβαίως την Κολυμβητική Ομοσπονδία που πραγματικά κάνει ένα τεράστιο έργο και στηρίζει την προσπάθειά σας. Εμείς σαν Ολυμπιακή Επιτροπή, να ξέρετε, θα είμαστε συνεχώς κοντά σας σε ό,τι χρειαστείτε για να φτάσουμε μαζί στο μεγάλο στόχο. Είμαι βέβαιος ότι έτσι, με πειθαρχία, με πίστη και με όλη αυτήν την αυτοπεποίθηση που αποκτήσατε, θα φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Συγχαρητήρια και πάλι από καρδιάς!».

Υπενθυμίζεται ότι την ελληνική αποστολή συνέθεσαν οι Στέλιος Αργυρόπουλος, Κώστας Κάκαρης, Παναγιώτης Τζωρτζάτος, Ζαννής Αλαφραγκής, Μάνος Ανδρεάδης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος, Δημήτρης Χατζής, Κώστας Γκιουβέτσης, Νίκος Γαρδίκας, Στάθης Καλογερόπουλος, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Δημήτρης Σκουμπάκης, Βαγγέλης Πούρος και Σεμίρ Σπάχιτς. Τους διεθνείς συνόδευσαν ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος, ο συνεργάτης του, Τάσος Σχίζας, ο προπονητής φυσικής κατάστασης Μανώλης Βασιλειάδης, ο φυσιοθεραπευτής Αλέξανδρος Κολιάτος και η αναλύτρια βίντεο, Κατερίνα Τανκέεβα.