Πέθανε ο Στιβ Μακέι των θρυλικών Pulp σε ηλικία 56 ετών

Ο Στιβ Μακέι, δηλαδή ο μπασίστας των θρυλικών Pulp, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, ωστόσο ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί η ακριβής αιτία θανάτου του, παρά μόνο ότι νοσηλευόταν 3 μήνες στο νοσοκομείο.

Η σύζυγός του, Κέιτι Γκραντ, ανακοίνωσε τα δυσάρεστα νέα στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram, γράφοντας: «Μετά από τρεις μήνες στο νοσοκομείο, παλεύοντας με όλη του τη δύναμη και την αποφασιστικότητα, είμαστε σοκαρισμένοι και συντετριμμένοι που αποχαιρετήσαμε τον λαμπρό, όμορφο σύζυγό μου, Steve Mackey. Ο Steve πέθανε σήμερα, μια απώλεια που άφησε εμένα, τον γιο του Marley, τους γονείς Kath και Paul, την αδελφή Michelle και πολλούς φίλους συντετριμμένους. Ο Steve ήταν ο πιο ταλαντούχος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ, ένας εξαιρετικός μουσικός, παραγωγός, φωτογράφος και κινηματογραφιστής. Όπως και στη ζωή του, λατρεύτηκε από όλους όσων οι δρόμοι του διασταυρώθηκαν στους πολλαπλούς δημιουργικούς κλάδους που κατέκτησε. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλο το προσωπικό του NHS που εργάστηκε ακούραστα για τον Steve. Θα μας λείψει αφάνταστα. Η οικογένεια έχει ζητήσει να παραμείνει ιδιωτική αυτή τη στιγμή».

Steve Mackey, the longtime bassist for the Britpop band Pulp, has died at the age of 56. https://t.co/fVbewGR8tV

Λίγη ώρα αργότερα, ο επίσημος λογαριασμός των Pulp, έγραψε το εξής μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύομενο από μία φωτογραφία του μπασίστα το 2012 σε περιοδεία τους στη Νότια Αμερική: «Ο αγαπημένος μας φίλος και μπασίστας Στιβ Μακέι απεβίωσε σήμερα το πρωί. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και τους αγαπημένους του. Καλό ταξίδι, Στιβ. Ελπίζουμε να τα πούμε μια μέρα. Με όλη μας την αγάπη».

Our beloved friend & bass player Steve Mackey passed away this morning. Our thoughts are with his family & loved ones. Safe travels, Steve. We hope to catch up with you one day. All our love xx pic.twitter.com/pickNV56Nl

Γνωστός για τη δουλειά του ως μπασίστας του βρετανικού συγκροτήματος Pulp, ο Στιβ Μακέι συνεργάστηκε επίσης με διάφορους άλλους καλλιτέχνες και συγκροτήματα, παράγοντας μουσική που αποθεώθηκε σε όλο τον κόσμο.

Γεννημένος στο Σέφιλντ της Αγγλίας το 1966, εκτέθηκε στη μουσική από μικρή ηλικία. Οι γονείς του ήταν και οι δύο μουσικοί και τον ενθάρρυναν να μάθει να παίζει όργανα από παιδί. Ο Μακέι άρχισε να παίζει μπάσο όταν ήταν μόλις 12 ετών, και μέχρι να φτάσει στα τέλη της εφηβείας του, είχε φτάσει σε επαγγελματικό επίπεδο.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο Μακέι εντάχθηκε στο συγκρότημα Pulp ως μπασίστας τους. Οι Pulp υπήρχαν ήδη για αρκετό καιρό, αλλά μόνο όταν ο Μακέι μπήκε στο συγκρότημαν, πέτυχαν mainstream επιτυχία. Το στυλ παιξίματος του μπασίστα, το οποίο συνδύαζε μελωδικές μπασογραμμές με ρυθμική πολυπλοκότητα, βοήθησε στο να αποκτήσει η μουσική των Pulp τον χαρακτηριστικό της ήχο.

We are very sad to hear the news that Pulp bassist Steve Mackey has died at the age of 56.

Pulp shared a tribute, informing fans that their “beloved” bass player had passed away on Thursday morning.

Our thoughts are with his family and his friends. pic.twitter.com/vZjkHdJyBP

— BBC Radio 6 Music (@BBC6Music) March 2, 2023