Τα Χριστούγεννα στο Netflix το prequel του The Witcher [video]

Λίγες ημέρες έμειναν για την πρεμιέρα του The Witcher: Blood Origin (Ο Γητευτής: Δεσμοί Αίματος), το οποίο θα κάνει κυκλοφορήσει τα Χριστούγεννα στο Netflix.

Πρόκειται για την prequel σειρά του The Witcher (Γητευτή) που θέλει να σας διηγηθεί τί έγινε πριν από 1200 χρόνια, με πρωταγωνίστρια εδώ την Michelle Yeoh. Η σειρά θα αποτελείται από τέσσερα επεισόδια και όχι έξι που είχα ανακοινωθεί αρχικά.

Το cast εκτός από τους Laurence O’Fuarain, Sophia Brown, και Michelle Yeoh περιλαμβάνει τους: Sir Lenny Henry (“Lord Of the Rings” Series) ως Balor, Mirren Mack (The Nest) ως Merwyn, Nathaniel Curtis (It’s A Sin) ως Brían, Dylan Moran (Black Books) ως Uthrok One-Nut. Επίσης οι Jacob Collins-Levy (Young Wallander) στο ρόλο του Eredin, με την Lizzie Annis ως Zacaré, Huw Novelli (The Capture) ως Callan “Brother Death”, Francesca Mills (Harlots) ωςMeldof, Amy Murray ωςFenrik, και Zach Wyatt (Karen Pirie) ως Syndril.