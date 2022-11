Οι κυκλοφορίες της εβδομάδας στο Netflix [vid]

Αρκετές επιλογές για όλα τα γούστα, καλύπτουν οι νέες κυκλοφορίες του Netflix αυτή την εβδομάδα.

Σειρές του Netflix

Το Στέμμα: Σεζόν 5 (The Crown: Season 5)

Κυκλοφορεί 9/11

Πόσο Αληθινή Είναι η Αγάπη σου; Σαρδηνία (Love Never Lies: Destination Sardinia)

Κυκλοφορεί 10/11

Πολεμίστρια Μοναχή: Σεζόν 2 (Warrior Nun: Season 2)

Κυκλοφορεί 10/11

Ο Γύρος του Κόσμου με τον Ζακ Έφρον: Σεζόν 2: Αυστραλία (Down to Earth with Zac Efron: Season 2: Down Under)

Κυκλοφορεί 11/11.

Ταινίες του Netflix

Οικογένεια Κλάους 2 (The Claus Family 2)

Κυκλοφορεί 8/11

Μια Ποδοσφαιρική Ταινία (The Soccer Football Movie)

Κυκλοφορεί 9/11

Χριστουγεννιάτικος Έρωτας (Falling for Christmas)

Κυκλοφορεί 10/11

Χαμένη Σφαίρα 2 (Lost Bullet 2)

Κυκλοφορεί 10/11

Μείνε (Don’t Leave)

Κυκλοφορεί 11/11

Ο Δράκος του Πατέρα μου (My Father’s Dragon)

Κυκλοφορεί 11/11

Ντοκιμαντέρ του Netflix

FIFA Uncovered: Ποδόσφαιρο και Διαφθορά (FIFA Uncovered)

Κυκλοφορεί 9/11

Πολιτεία της Αλαμπάμα Εναντίον Μπρίτανι Σμιθ (State of Alabama vs. Brittany Smith)

Κυκλοφορεί 10/11

Η Σύλληψη του Φονικού Νοσοκόμου (Capturing the Killer Nurse)

Κυκλοφορεί 11/11

Είναι Αυτό Αρκετά Μαύρο για Σένα;!; (Is That Black Enough for You?!?)

Κυκλοφορεί 11/11

Αρχαία Αποκάλυψη (Ancient Apocalypse)

Κυκλοφορεί 11/11

Παιδικές σειρές και ταινίες του Netflix

Ντίπα και Ανούπ: Σεζόν 2 (Deepa & Anoop: Season 2)

Κυκλοφορεί 7/11