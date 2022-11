Το Netflix ανακοίνωσε νέα επεισόδια για το «The Sandman» [video]

Το Netflix αποφάσισε να κυκλοφορήσει περισσότερα επεισόδια στη σειρά φαντασίας «The Sandman».

Δεν πρόκειται ακριβώς για τον δεύτερο κύκλο της σειράς, με την streaming πλατφόρμα να ενημερώνει πως θα υπάρξει ««μια συνέχεια στο σύμπαν του “The Sandman” η οποία θα παρουσιαστεί στα επόμενα επεισόδια».

Ο αριθμός των επεισοδίων και οι λεπτομέρειες γύρω από την πλοκή δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα.

Yes, it’s true: The Sandman will return to Netflix



Says @neilhimself: “There are some astonishing stories waiting for Morpheus and the rest of them…Now it’s time to get back to work. There’s a family meal ahead, after all. And Lucifer is waiting for Morpheus to return to Hell” pic.twitter.com/WKiWp7IDkk