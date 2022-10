Το Balkan Fest επανέρχεται δυναμικά στη Θεσσαλονίκη με καλλιτέχνες από χώρες των Βαλκανίων

Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ με επίκεντρο την πολύπαθη περιοχή της Βαλκανικής χερσονήσου και την προβολή του πολιτισμού της έρχεται δυναμικά σήμερα Παρασκευή 21 Οκτωβρίου, στον Πολυχώρο WE με ένα πλούσιο πρόγραμμα. Αποσκοπεί στην ανάδειξη των κοινών τους ριζών και παραδόσεων και υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη αρώματα, γεύσεις, εικόνες και μουσικές βαλκανικές.

Οι δράσεις

Το κοινό της φετινής διοργάνωσης του Balkan Fest θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μουσικές καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προβολές και βαλκανικό street food.

Το BalkanFest2022 πλαισιώνεται από παράλληλη εκδήλωση με θέμα «Βέλτιστες πρακτικές διοργάνωσης συναυλιών» με σκοπό να συζητηθούν οι προκλήσεις που προκύπτουν κατά το κλείσιμο μιας συναυλίας και το ρόλο της σύγχρονης τεχνολογίας στην αντιμετώπισή τους.

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο της ανάπτυξης της πλατφόρμας Performants (https://performants.net), η οποία είναι ένα εύχρηστο εργαλείο διοργάνωσης και διαχείρισης συναυλιών, που αναλαμβάνει να φέρει σε επαφή συναυλιακούς χώρους με ταιριαστά συγκροτήματα με βάση το ιστορικό των συναυλιών τους, απλοποιώντας παράλληλα πολύπλοκες διαδικασίες όπως οι τεχνικές συνεννοήσεις και η προώθηση.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει

Μουσική

Koza Mostra (GR)

Balkan Melody (GR)

Orkestar Dzelal Mladi Agusevi (MKD)

Balkan Beats Party By Robert Soko dj set (BA)

Σινεμά

Προβολή του ντοκιμαντέρ “Here WE Move Here WE Groove”. Μια συγκλονιστική και ελπιδοφόρα ιστορία για τη δημιουργία «γεφυρων» μέσω της μουσικής. Ο DJ Robert Soko, που έγινε γνωστός με τους Balkan Beats, αγκαλιάζει τις μουσικές επιρροές από τους νεοφερμένους στην πολυπολιτισμική Ευρώπη.

Τιμή

8 ευρώ

10 ευρώ (στο ταμείο)

3η Σεπτεμβρίου, Παλέ Ντε Σπορ