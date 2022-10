Πέθανε η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι Λορέτα Λιν

Η Λορέτα Λιν σε ηλικία 90 ετών έφυγε από τη ζωή, με την είδηση του θανάτου της να ανακοινώνεται από την οικογένειά της.

Η τραγουδίστρια και στιχουργός Λορέτα Λιν, η οποία μεγαλούργησε στις δεκαετίες του ’60 και του ’70, άφησε σήμερα την τελευταία της πνοή σε ηλικία 90 ετών. Ξεκίνησε το 1966 με το Don’t Come Home a Drinkin’ (With Lovin’ on Your Mind) και στη συνέχεια βρέθηκε 16 φορές στην κορυφή των αμερικανικών country charts.

Loretta Lynn, the Kentucky coal miner’s daughter whose frank songs about life and love as a woman in Appalachia pulled her out of poverty and made her a pillar of country music, has died. She was 90. https://t.co/ATdwml7dpA

— The Associated Press (@AP) October 4, 2022