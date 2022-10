Ο Σον Πεν θα υποδυθεί τον εαυτό του σε σατιρική σειρά για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Σον Πεν θα υποδυθεί τον εαυτό του σε μια δραματοποιημένη εκδοχή, στη σατιρική σειρά αυστραλιανής παραγωγής με τίτλο «CAUGH*T».

Πρόκειται για παραγωγή της streaming υπηρεσίας Stan. Το «CAUGH*T» αποτελείται από έξι επεισόδια και η ιστορία εστιάζει σε τέσσερις Αυστραλούς στρατιώτες που στέλνονται σε μια μυστική αποστολή σε κάποια κατεστραμμένη από τον πόλεμο χώρα. Αιχμαλωτίζονται και παράγουν ένα βίντεο με ομήρους που γίνεται viral.

Η σειρά, που θα κυκλοφορήσει διεθνώς, είναι μια δημιουργία του Αυστραλού ηθοποιού και κινηματογραφιστή Κικ Γκάρι («Edge of Tomorrow») ο οποίος θα συμπρωταγωνιστήσει μαζί με τον Πεν. Ο δεύτερος έχει αναλάβει και την παραγωγή μαζί με τους Τζον και Μάικλ Σβαρτς («Danger Close: The Battle of Long Tan», «Gold»).

Ο Σον Πεν βρισκόταν στην Ουκρανία, για αρκετές εβδομάδες μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου, γυρίζοντας ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα.