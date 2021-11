Έρχεται νέο ντοκιμαντέρ για τον θρύλο της ροκ, Φρέντι Μέρκιουρι

Με τίτλο «Freddie Mercury: The Final Act», το ντοκιμαντέρ θα αποτυπώνει γεγονότα από την τελευταία συναυλία του αρχηγού των Queen, ενώ θα αφορά και στον θάνατό του στις 24 Νοεμβρίου του 1991 από επιπλοκές του AIDS. Παράλληλα, θα περιλαμβάνει τη συναυλία φόρο τιμής στον θρυλικό τραγουδιστή της ροκ, η οποία διοργανώθηκε στις 20 Απριλίου 1992 στο στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου.

Στο ντοκιμαντέρ θα προβληθούν νέες συνεντεύξεις των μελών των «Queen», Μπράιαν Μέι και Ρότζερ Τέιλορ, της αδερφής του Φρέντι Μέρκιουρι, Κασμίρα Μπουλσάρα, των φίλων του Ανίτα Ντόμπσον και Ντέιβιντ Γουίγκ και του προσωπικού βοηθού και φίλου του, Πίτερ Φριστόουν.

Επιπροσθέτως, Θα παρουσιαστούν οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συναυλία αφιέρωμα, όπως ο Γκάρι Τσερόν των «Extreme», ο Ρότζερ Ντάλτρεϊ του συγκροτήματος «The Who», ο Τζο Έλιοτ από τους «Def Leppard», η Λίζα Στάνσφιλντ, ο Πολ Γιανγκ και ο υποστηρικτής της συναυλίας, Χάρβεϊ Γκόλντσμιθ.

Όσοι είδαν τον αντίκτυπο του HIV/AIDS από πρώτο χέρι, συμπεριλαμβανομένων ιατρών, επιζώντων και αγωνιστών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ο Πίτερ Τάτσελ, έχουν επίσης παραχωρήσει συνεντεύξεις για το ντοκιμαντέρ.

