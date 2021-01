Bow to Bowie: "Υπόκλιση" στον αξέχαστο Ντέιβιντ Μπόουι για τα γενέθλιά του, με φιλανθρωπικό χαρακτήρα

A Bow to Bowie, μία υπόκλιση στον θρυλικό Ντέιβιντ Μπόουι, θα μπορούσε να έχει ονομαστεί η γιορτή για την ζωή και την μουσική του παρακαταθήκη, που γίνεται ανήμερα των γενεθλίων του θρυλικού σταρ και έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Ένα πλήθος καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων οι: Μπόι Τζορτζ, Ρίκι Τζερβέις, Κόρι Τέιλορ των Slipknot και Ντέιβ Ναβάρο, έχουν προστεθεί στην ειδική εκδήλωσης ζωντανής ροής με φιλανθρωπικό σκοπό, που θα πραγματοποιηθεί για να τιμηθεί η ζωή και η καριέρα του Ντέιβιντ Μπόουι.

Το «A Bowie Celebration: Just For One Day!» θα μεταδοθεί παγκοσμίως σήμερα Παρασκευή (8 Ιανουαρίου) με αφορμή τα 74α γενέθλια του καλλιτέχνη, ο οποίος πέθανε στις 10 Ιανουαρίου του 2016. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Μάικ Γκάρσον, ο οποίος υπήρξε μέλλος του συγκροτήματος του Μπόουι και θα βοηθήσει στη συγκέντρωση χρημάτων για το Save The Children.

Ήδη έχουν δηλώσει, πως θα συμμετάσχουν οι: Yungblud, Άννα Κάλβι και Duran Duran, ενώ επίσης αναμένεται ότι θα εμφανιστούν και οι: Τέιλορ Μόμσεν, Τέιλορ Χόκινς των Foo Fighters, Κρις Σάνι των Jane’s Addiction και Γκάρι Μπάρλοου του συγκροτήματος Take That.

Εμφανίσεις θα πραγματοποιήσουν και οι: Άνταμ Λάμπερτ, Άντρα Ντέι, Μάικλ Σ. Χολ, Ίαν Χάντερ, Άτικους Ρος και πολλοί άλλοι.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 02:00 σε ώρα Ηνωμένου Βασιλείου, (στις 4 π.μ. ώρα Ελλάδας) και θα είναι διαθέσιμη για όσους αγοράσουν εισιτήριο σε όλο τον κόσμο, για 24 ώρες μετά την έναρξη της.