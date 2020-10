Νόμπελ Λογοτεχνίας 2020: Ποια είναι η «σκοτεινή» ποιήτρια Louise Glück, που το κατέκτησε (Εικόνες & Video)

Όπως ανακοίνωσε η Σουηδική Ακαδημία, το βράδυ της Πέμπτης, η Αμερικανίδα ποιήτρια τιμήθηκε για «την αλάθητη ποιητική της φωνή που με λιτή ομορφιά καθιστά την ατομική ύπαρξη καθολική».

Η Γκλουκ το 2016 από τον προηγούμενο Πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, σε ειδική εκδήλωση στον Λευκό Οίκο με το National Humanities Medal.

The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020