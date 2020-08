Εικόνες από το Βρετανικό Μουσείο που προβληματίζουν-Επιχείρηση καθαρισμού των, μέσα στη σκόνη, αγαλμάτων εδώ και τρεις εβδομάδες

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση καθαρισμού του Βρετανικού Μουσείου προκειμένου να απομακρυνθεί η σκόνη που έχει συσσωρευθεί κατά την περίοδο που αυτό παρέμενε κλειστό εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ομάδες εμπειρογνωμόνων έχουν επιφορτιστεί με τον καθαρισμό των επιφανειών των εκθεμάτων του Μουσείου για την αποφυγή ζημιών από δυνητικά επικίνδυνα σωματίδια σκόνης. Πάνω από 30 μέλη του προσωπικού ξεσκονίζουν πολλές συλλογές εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Independent».

Το Βρετανικό Μουσείο έκλεισε εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19 και η επαναλειτουργία του αναμένεται στις 27 Αυγούστου.

Opening 27th August! A big welcome back to the @britishmuseum! pic.twitter.com/DvZblDh50l

— Nigel J.Hetherington (@Pastpreservers) August 18, 2020