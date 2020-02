Bafta: Σάρωσαν το «1917» και ο «Τζόκερ» - Όλοι οι νικητές

Στην ταινία «1917» απονεμήθηκε τα BAFTA 2020 καλύτερης ταινίας και καλύτερης σκηνοθεσίας.

Η ιστορική δραματική ταινία «1917» που ακολουθεί την οδύσσεια δύο Βρετανών στρατιωτών κατά τον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο, με την καταπληκτική φωτογραφία, κέρδισε δύο βραβεία στα BAFTA 2020, καλύτερης ταινίας και καλύτερης σκηνοθεσίας για τον Σαμ Μέντες.

Ο 54χρονος Μέντες απέσπασε ήδη μια Χρυσή Σφαίρα για την ταινία του και είναι υποψήφιος για τα ‘Οσκαρ.

H Αμερικανίδα Ρενέ Ζελβέγκερ κέρδισε το BAFTA α΄ γυναικείου ρόλου υποδυόμενη τη θρυλική ηθοποιό και τραγουδίστρια Τζούντι Γκάρλαντ στη βιογραφική ταινία Judy.

Ο Joaquin Phoenix πήρε το BAFTA α’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία Joker. Ο 45χρονος Αμερικανός ηθοποιός βραβεύτηκε ήδη για την ερμηνεία του ρόλου του Τζόκερ με μια Χρυσή Σφαίρα και είναι υποψήφιος για την ίδια κατηγορία στα ‘Οσκαρ.

Όλοι οι νικητές

Καλύτερη Βρετανική Ταινία: 1917, Ντεμπούτο από Βρετανό συγγραφέα, σκηνοθέτη ή παραγωγό: Bait (Μαρκ Τζένκιν, σεναριογράφος/σκηνοθέτης, Κέιτ Μπάιερς, Λιν Γουέιτ, Παραγωγοί)

Ξενόγλωσση Ταινία: Παράσιτα

Ντοκιμαντέρ: For Sama

Animation: Klaus

Σκηνοθεσία: Σαμ Μέντες για το «1917»

Πρωτότυπο Σενάριο: Χαν Τζιν Γουόν, Μπονγκ Τζουν-χο για τα «Παράσιτα»

Διασκευασμένο Σενάριο: Τάικα Γουατίτι για το «Jojo Rabbit

A’ Ανδρικός Ρόλος: Χοακίν Φίνιξ για το «Joker»

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Ρενέ Ζελβέγκερ για το «Judy»

B’ Ανδρικός Ρόλος: Μπραντ Πιτ για το «Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

B’ Γυναικείος Ρόλος: Λόρα Ντερν για την «Ιστορία Γάμου»

Μουσική: Χίλντουρ Γκουνταντότιρ για το «Joker»

Φωτογραφία: Ρότζερ Ντίκινς για το «1917»

Μοντάζ: Αντριου Μπάκλαντ και Μάικλ Μακκάσκερ για το «Κόντρα σε Όλα»

Σκηνικά: 1917

Κοστούμια: Μικρές Κυρίες

Μακιγιάζ και Κομμώσεις: Βόμβα

Ήχος: 1917

Κάστινγκ: Joker

Ειδικά Οπτικά Εφέ: 1917

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους Animation: Grandad Was A Romantic

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους: Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Ανερχόμενος Σταρ: Μάικλ Γουόρντ

Bafta Fellowship στην παραγωγό Κάθλιν Κένεντι

Τιμητικό Βραβείο: Άντι Σέρκις