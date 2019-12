Αν βγείτε έξω: 9+1 προτάσεις ψυχαγωγίας στην γιορτινή Αθήνα

Ο δήμος Αθηναίων έχει προγραμματίσει καθημερινά, Χριστουγεννιάτικες συναυλίες με ελεύθερη είσοδο στην πλατεία Συντάγματος, ωστόσο οι μέρες είναι κατάλληλες για θέατρο, συναυλίες, σινεμά. Η Αθήνα προσφέρει τα πάντα, οι επιλογές και η διάθεση, του καθενός.

Λαμπερό μιούζικαλ ANNIE στο ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ

Το αγαπημένο μιούζικαλ κάθε ηλικίας. Η ANNIE, το συγκινητικότερο μιούζικαλ όλων των εποχών παρουσιάζεται έως 29 Δεκεμβρίου στο ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ με την σκηνοθετική υπογραφή της Θέμιδας Μαρσέλλου και τους λαμπερούς πρωταγωνιστές: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Αλέξανδρο Μπουρδούμη, Νάντια Μπουλέ, Αργύρη Αγγέλου/ Άρη Πλασκασοβίτη και Κατερίνα Στικούδη.

Η Θέμις Μαρσέλλου, με τις μεγάλες επιτυχίες των μιούζικαλ Grease, Το μαγαζάκι του τρόμου, Annie, Rent, Fame, Μελωδία της ευτυχίας, Οικογένεια Addams, Jesus Christ Super Star, Mamma mia, Matilda κ.ά. στο ενεργητικό της, ξανασυναντά την Annie στη σκηνή του ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ και μετατρέπει την ιστορία της σε ένα φανταστικό υπερθέαμα µε πολύ χορό και µουσική.

Με ένα 55μελή θίασο, που περιλαμβάνει, 27 ηθοποιούς – χορευτές, 20μελή ορχήστρα, 8 παιδιά και έναν σκύλο… η ΑΝΝΙΕ είναι το καλύτερο δώρο για τα παιδιά! Μια αξέχαστη χριστουγεννιάτικη εμπειρία για όλη την οικογένεια! Ένας υπέροχος συνδυασμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας! Μια πανδαισία αισθήσεων και συναισθημάτων που γεννιέται απ’ τα τραγούδια, τον χορό και το όραμα της μικρής Annie που ονειρεύεται έναν κόσμο καλύτερο για όλους. Για να ξαναβρούμε το παιδί που κρύβουμε μέσα μας!

Έχοντας πιστούς συντρόφους της την επιμονή, την αισιοδοξία, τη χαρά και την πίστη στην καρδιά της, η μικρή Annie τραγουδά «Το αύριο πλησιάζει, ο ήλιος χαράζει και διώχνει το χθες μακριά…», και η ζωή της αλλάζει για πάντα!

ANNIE έως 29 Δεκεμβρίου στο ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ /

Σκηνοθεσία-απόδοση κειμένου και στίχων: Θέμις Μαρσέλλου /

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Νάντια Μπουλέ, Αργύρης Αγγέλου/Άρης Πλασκασοβίτης, Κατερίνα Στικούδη.

Στον ρόλο της Annie οι μικρές: Πέγκυ Μανωλά και Δανάη Τσούμου

To απόλυτο sold out, το «Σκλαβί» της Ξένιας Καλογεροπούλου

Το θρυλικό Σκλαβί της Ξένιας Καλογεροπούλου, μετά από 150 sold out παραστάσεις και 60.000 θεατές, παρουσιάζεται για δεύτερη σεζόν στο Πόρτα σε συν-σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου και Σοφίας Πάσχου. Την εορταστική περίοδο μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να (ξανα) απολαύσουν την αγαπημένη τους παράσταση στις 26, 27, 28, 29 Δεκεμβρίου και στις 4, 5 & 6 Ιανουαρίου.

Όταν το 2000 το Σκλαβί, το καινούριο τότε έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου παρουσιάστηκε σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, αποτέλεσε σταθμό όχι μόνο στην ιστορία του ΠΟΡΤΑ, αλλά του θεάτρου εν γένει. Μετά τη μεγάλη καλλιτεχνική και εμπορική του επιτυχία, η φήμη του συνεχίστηκε μέσα απ’ την εκδοτική επιτυχία του κειμένου (το οποίο διδάσκεται έκτοτε σε Ανώτατες Σχολές της χώρας), τις διεθνείς μεταφράσεις του, τις απανωτές βραβεύσεις του, την επιτυχία των τραγουδιών της παράστασης (σε μουσική Νίκου Κυπουργού και στίχους Λίνας Νικολακοπούλου, τα οποία τραγουδήθηκαν ευρέως από πολλούς σημαντικούς ερμηνευτές και σχεδόν αυτονομήθηκαν από την αρχική τους προέλευση), καθώς κι από μια μεγάλη σειρά ανεβασμάτων του στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ποτέ, όμως, δεν ξαναπαρουσιάστηκε το Σκλαβί στο θέατρο απ’ όπου ξεκίνησε το ταξίδι του.

Το Σκλαβί επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο ΠΟΡΤΑ ως ένα ολότελα καινούριο ξανα-διάβασμα του έργου, κρατώντας, ωστόσο, ανοιχτό τον διάλογο με τη μνήμη της θρυλικής παράστασης και μπολιάζοντας τις παλιές ρίζες με νέους χυμούς και εντελώς φρέσκια ματιά. O Θωμάς Μοσχόπουλος προτείνει το νέο ανέβασμα, συνυπογράφοντας τη σκηνοθεσία με τη στενή συνεργάτιδα του ίδιου και του ΠΟΡΤΑ, τη Σοφία Πάσχου κι ένα ανανεωμένο καστ εξαιρετικών νέων ηθοποιών.

Η υπόθεση

Το Σκλαβί βασίζεται στο ομώνυμο συμιακό παραμύθι, όπως αυτό περιλαμβάνεται στη συλλογή Παραμύθια του λαού μας, που επιμελήθηκε ο Γιώργος Ιωάννου, καθώς και στον τόμο Το Φιδόδεντρο, που έχει επιμεληθεί ο Κώστας Καφαντάρης. Τοποθετείται σε μια εποχή όπου «οι άλλες χώρες ήταν ακόμη μακρινές, που τα βιβλία τα’ γράφαν με το χέρι και που οι μέρες δεν περνούσαν τόσο γρήγορα».

Δύο παιδιά γεννιούνται από τον ίδιο πατέρα, ο οποίος παράλληλα είναι και ο βασιλιάς του κράτους. Ο ένας είναι νόμιμος διάδοχος, ο γιος της βασίλισσας, ο άλλος το παιδί μιας σκλάβας.

Τα δύο παιδιά, που μεγαλώνουν μαζί αγαπημένα, αν και τα χωρίζει έντονη κοινωνική διαφορά. Κάποια στιγμή αγαπούν την ίδια γυναίκα και γίνονται αντίζηλοι, χωρίς, ωστόσο, ποτέ να συγκρουστούν. Και η ιστορία ξεκινά… Παίζουν: Παντελής Βασιλόπουλος, Ελένη Βλάχου, Ηλιάνα Γαϊτάνη, Αυγουστίνος Κούμουλος, Τζωρτζίνα Λιώση, Νάνσυ Μπούκλη, Φοίβος Συμεωνίδης, Δημήτρης Φουρλής.

Ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης

Γιατί όχι αυτές τις γιορτές σε μία ξενάγηση στο μουσείο της Ακρόπολης και συγκεκριμένα στην επισκέψιμη ανασκαφή που βρίσκεται ακριβώς από κάτω.

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης και το Greek Cultural Institute συνεχίζουν τον κύκλο ξεναγήσεών τους στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης.

Με αφετηρία το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης , θα κατευθυνθούμε προς το Μουσείο της Ακρόπολης, όπου η ξενάγησή μας θα ξεκινήσει από την ανασκαμμένη αρχαία γειτονιά της Αθήνας. Ως ένα άλλο τεράστιο έκθεμα του Μουσείου κάτω από το γυάλινο έδαφος, θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε πώς ήταν η ζωή των κατοίκων από την 4η χιλιετία π.Χ. έως τον 12ο αι. μ.Χ.. Θα περπατήσουμε στους αρχαίους δρόμους, ανάμεσα σε σπίτια με αυλές και πηγάδια, λουτρά, εργαστήρια, αλλά και καταστήματα.

Συνεχίζουμε τη γνωριμία μας με την καθημερινή, κοινωνική και θρησκευτική ζωή των Αθηναίων στους εσωτερικούς εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου. Θα θαυμάσουμε τις κόρες και τους κούρους και τι χρώματα είχαν, πώς οι Καρυάτιδες «ξαναγεννήθηκαν» με τη βοήθεια της τεχνολογίας, τι θέμα έχει η ζωφόρος του Παρθενώνα και γιατί τον κάνει τόσο σπουδαίο.

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 12:00 /Αφετηρία: Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης Τερματισμός: Μουσείο Ακρόπολης /

Διάρκεια Ξενάγησης: 2 ώρες /

Συνολική Διάρκεια Δράσης: 2.5 ώρες /

Κόστος ξενάγησης: 10 ευρώ /άτομο / Παιδιά έως 15 ετών: 5 ευρώ/άτομο (με τη συνοδεία ενηλίκου)

Εισιτήριο εισόδου στο Μουσείο Ακρόπολης: Ολόκληρο: 5 ευρώ, Μειωμένο: 3 ευρώ, Δωρεάν: Άνεργοι, Φοιτητές (με επίδειξη κάρτας ανεργίας/ φοιτητικής ταυτότητας)

CIRCO MEDRANO στο Φάληρο

Το διάσημο Ιταλικό CIRCO MEDRANO το τσίρκο των πιο όμορφων αναμνήσεών μας σας περιμένει να περάσετε μαζί του τις γιορτές και τον νέο χρόνο στο Παλαιό Φάληρο Δίπλα από το Γήπεδο ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ.

Ένα 2ωρο φαντασμαγορικό θέαμα για μικρούς και μεγάλους, με καταπληκτικούς ακροβάτες σε αέρα και νερό, απίθανους ζογκλέρ, τον θρυλικό γύρο του θανάτου με 3 μηχανές, Magic Show, τον διάσημο κλόουν ΟΤΟ και πολλά ακόμα νούμερα που θα σας κόψουν την ανάσα και έχουν κερδίσει 2 χρυσά βραβεία στο φεστιβάλ του Μόντε Κάρλο και την μοναδική διαχρονική ποιότητα του ονόματος MEDRANO.

2 καθημερινές παραστάσεις στις 18:15 και 20:30 – εκτός Τρίτης που υπάρχει ρεπό – και κάθε Κυριακή με 3 παραστάσεις στις 11:30, 18:15 και 20:30

Κερκίδες: 12 ευρώ – παιδικά 2 έως 10 ετών: 10 ευρώ,

Πλατεία: 14 ευρώ – παιδικά 2 έως 10 ετών: 12 ευρώ και

Θεωρεία (θέσεις vip): 16 ευρώ – παιδικά 2 έως 12 ετών: 14 ευρώ.

Τα παιδιά κάτω των 2 ετών είναι δωρεάν και τα πολυτεκνικά, φοιτητικά και ανεργίας κοστίζουν 8 ευρώ.

Χριστούγεννα με άρωμα Νέας Υόρκης στο Half Note

Μια περιζήτητη μπάντα, σε διεθνές επίπεδο, που εξειδικεύεται σε κλασικό τζαζ ρεπερτόριο που προέρχεται από την παραδοσιακή σχολή της Νέας Ορλεάνης ή το πρώιμο σουίνγκ που παιζόταν στα κλαμπ του Χάρλεμ τη δεκαετία του ’20 και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’30. Είναι οι Professor Cunningham and His Old School που έρχονται από 27 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου στο Half Note.

Με βάση του τη Νέα Υόρκη, το γκρουπ αυτό που έχει φτιάξει ο Αυστραλός τραγουδιστής, σαξοφωνίστας, κλαρινετίστας με το σουινγκάτο και γκρούβι ρεπερτόριό του, είναι απολύτως κατάλληλο για εορταστικές περιστάσεις, όπως τώρα, την πρωτοχρονιάτικη περίοδο στο Half Note Jazz Club.

Από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε, το 2012, το σχήμα Professor Cunningham and His Old School, έχει κατακτήσει τόσο το τοπικό νεοϋορκέζικο κύκλωμα της fun μουσικής όσο και ένα διεθνές φεστιβαλικό δίκυο, που περιλαμβάνει Στοκχόλμη, Κοπεγχάγη, Χαϊδελβέργη μέχρι και Μελβούρνη ενώ συχνές είναι οι εμφανίσεις του γκρουπ σε κλαμπ της Ισπανίας και της Ιταλίας – και τώρα της Ελλάδας.

Με μουσικούς που παίζουν με εκπληκτική δύναμη και ενέργεια, σε μια γκάμα που πιάνει από τα παλιά μπλουζ της παραδοσιακής τζαζ και του σουίνγκ ως τα χορευτικά ρυθμ εντ μπλουζ και το σουίνγκ της δεκαετίας του ’30, το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται να φοράει κανείς παπούτσια για ξέφρενο χορό!

HALF NOTE JAZZ, CLUB, Τριβωνιανού 17, Μετς,

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 210 9213310

Χριστουγεννιάτικες ιστορίες στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Νιάρχος

Φέτος τις γιορτές ο Θωμάς Μοσχόπουλος ετοίμασε Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες για όλες τις ηλικίες. Τα απογεύματα στις 18:00 έως τις 5 Ιανουαρίου, ο Φάρος του ΚΠΙΣΝ μετατρέπεται σ’ ένα παραμυθένιο τοπίο με την Ιστορία του Καρυοθραύστη, ενώ οι φωτεινές εγκαταστάσεις του ΚΠΙΣΝ μαγεύουν και τον πιο απαιτητικό.

Ο Καρυοθραύστης, το κατεξοχήν χριστουγεννιάτικο παραμύθι, που έχει σαγηνεύσει παιδιά και μεγάλους σε όλο τον κόσμο, δεν ήταν πάντα το μουσικό έργο για μπαλέτο του Τσαϊκόφσκι που όλοι ξέρουμε. Το 1816, ο E. T. A. Χόφμαν εκδίδει ένα μυστηριώδες, συναρπαστικό αφήγημα με ήρωες παιχνίδια που ζωντανεύουν, πολεμούν και ερωτεύονται.

Το αρχικό κείμενο του Καρυοθραύστη παραμένει σήμερα σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό. Γι’ αυτό και τα φετινά Χριστούγεννα, τρεις (και ένας) παράξενοι παραμυθάδες, τρία (και ένα) πλάσματα με την περίεργη συνήθεια να γλιστρούν χορευτικά από την αφήγηση και τη μουσική, στο θέατρο και τη μυθοπλασία και να μπερδεύουν γλυκά το φανταστικό με το πραγματικό, ανέλαβαν να ζωντανέψουν την παλιά αυτή ιστορία σε μια πρωτότυπη παράσταση-αφήγηση με πολλή μουσική, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Θωμά Μοσχόπουλου.

Στην παράσταση, που πραγματοποιείται χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά) η Αλεξάνδρα Αϊδίνη, ο Νικόλας Παπαγιάννης και ο Γιώργος Χρυσοστόμου.

Εισιτήρια 5 ευρώ/ παραστάσεις Πέμπτη 26/12, 02/01, Παρασκευή 27/12, 03/01 / Προτείνεται για παιδιά από 4 ετών και άνω.

Εορταστικό γκαλά στο Μέγαρο Μουσικής

Μεθυστικό, χαρμόσυνο, λαμπερό! Το πρόγραμμα του πρωτοχρονιάτικου γκαλά της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου στις 8:30 μ.μ. στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου, έχει όλα όσα μπορεί να ζητήσει κάποιος από μια βραδιά γιορτής και μουσικής.

Όχι τυχαία άλλωστε αποτελεί τον καθιερωμένο μουσικό επίλογο για τον χρόνο που φεύγει και ταυτόχρονα το πιο μελωδικό καλωσόρισμα της χρονιάς που έρχεται.

Η ΚΟΑ, με αυτή την εντυπωσιακή βραδιά μουσικής και λυρικού τραγουδιού, αποχαιρετά με τον πιο κεφάτο τρόπο το 2019, ερμηνεύοντας ένα άκρως γοητευτικό πρόγραμμα που θα μας ταξιδέψει πέρα από τον χώρο και τον χρόνο.

Μαζί, στο φετινό εορταστικό γκαλά, τέσσερις διεθνώς αναγνωρισμένοι ερμηνευτές: η Βασιλική Καραγιάννη (υψίφωνος), η Ειρήνη Καράγιαννη (μεσόφωνος), ο Δημήτρης Πακσόγλου (τενόρος) και ο Αλέξανδρος Σταυρακάκης (βαθύφωνος).

Στο πόντιουμ, ο διακεκριμένος αρχιμουσικός Αναστάσιος Συμεωνίδης.

Θα ακουστούν ορχηστρικά, άριες και ντουέτα από δημοφιλέστατες όπερες και οπερέτες, όπως, μεταξύ άλλων, η Κάρμεν του Μπιζέ, Ο Κουρέας της Σεβίλλης και Η κλέφτρα κίσσα του Ροσσίνι, η Τραβιάτα και ο Ντον Κάρλο του Βέρντι, η Λουκρητία Βοργία και ο Ντον Πασκουάλε του Ντονιτσέττι, η Ντινόρα του Μέγιερμπεερ, η Καβαλερία Ρουστικάνα του Μασκάνι, Η Ωραία Ελένη του Όφενμπαχ, αλλά και αποσπάσματα από το κωμικό λυρικό έργο του Σπύρου Σαμάρα Η Κρητικοπούλα. Και φυσικά, από μια τόσο γιορτινή βραδιά δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι αθάνατες χορευτικές μελωδίες του βασιλιά του βαλς Γιόχαν Στράους!

Eoρταστικό γκαλά με την ΚΟΑ / Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου | 20:30 /Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Συναυλία-αφιέρωμα στον Δημήτρη Παπαδημητρίου στο Ολύμπια

Μια συναυλία- αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες, με έργο που εκτείνεται από τη συμφωνική μουσική και τα soundtracks κινηματογραφικών ταινιών και αγαπημένων τηλεοπτικών σειρών έως τη μελοποιημένη ποίηση, φιλοξενεί πριν την εκπνοή του 2019 το Θέατρο Ολύμπια.

Τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου, στις 20.30, το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του δήμου Αθηναίων, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Άγγελου Ηλία, «φωτίζει» τη διαδρομή του πολύπλευρου Δημήτρη Παπαδημητρίου, το έργο του οποίου έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό.

Μια πολυδιάστατη πορεία, γεμάτη δημιουργία με συμφωνικά έργα, κομμάτια για σόλο όργανα και συνδυασμούς οργάνων, μουσική για θέατρο και για τον ελληνικό κινηματογράφο, για την ελληνική τηλεόραση και για τηλεοπτικές σειρές στη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και αλλού. Γνωστός από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μέχρι σήμερα για τις συνθέσεις του, αρκετές εκ των οποίων έντυσαν τηλεοπτικές επιτυχίες, όπως η Αναστασία, το Μη Φοβάσαι Τη Φωτιά, το Λόγω Τιμής, Η ζωή που δεν έζησα, η Λένη και οι Μάγισσες Της Σμύρνης.

Στη συναυλία τραγουδούν οι Μπάμπης Βελισσάριος, Βερόνικα Δαβάκη, Πάνος Παπαϊωάννου και Γιώργος Φλωράκης.

«Παραμονή παραμονής» στο Θέατρο Ολύμπια, Συναυλία – Αφιέρωμα στον Δημήτρη Παπαδημητρίου, Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια με την Katerina Duska στο νέο Μουσείο Γουλανδρη

Το μουσείο Γουλανδρή είναι από τους πιο hot προορισμούς της πόλης. Εκτός από τα σπουδαία εκθέματα και τη στάση για καφέ ή φαγητό στο εστιατόριο διοργανώνει και μουσικές βραδιές. Την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου η σειρά συναυλιών Συναισθησία του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή παρουσιάζει την ερμηνεύτρια Katerine Duska, την περσινή εκπρόσωπο της Eurovision σε μία γιορτινή μουσική παράσταση γεμάτη χριστουγεννιάτικη λάμψη.

Με όχημα την ιδιαίτερη χροιά της και με εορταστική διάθεση, η Katerine Duska δίνει χριστουγεννιάτικο χρώμα στο μουσείο και μας προσκαλεί να ξανανακαλύψουμε μελωδίες συνδεδεμένες με την λαμπερή περίοδο των Χριστουγέννων. Αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια και jazz standards παρουσιάζονται σε μία ξεχωριστή μουσική παράσταση, ειδικά προσαρμοσμένη για τις γιορτινές ημέρες ανάμεσα στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Ετοιμάζοντας το νέο της album και έχοντας μόλις κυκλοφορήσει το single «Άνεμος» που μοιράζεται με τον Leon of Athens, η Katerine Duska πλημμυρίζει με Better loveτην εορταστική ατμόσφαιρα των πρώτων Χριστουγέννων στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή, στην καρδιά της Αθήνας.

Σχετικά με τη σειρά συναυλιών Συναισθησία: ο ήχος των χρωμάτων

Στο πλαίσιο της νέας σειράς συναυλιών με τίτλο Συναισθησία, η μουσική ντύνεται με χρώματα στο μουσείο. Εναλλακτικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής παρουσιάζουν στο Αμφιθέατρο τις δικές τους μελωδίες σε συνδυασμό με τα ακούσματα και τις αναφορές που καθόρισαν τον ήχο τους. Μία σειρά μουσικών παραστάσεων που έχουν δομηθεί ως προσωπικές εκθέσεις με θέμα τη μουσική.

Παρασκευή 27/12 | 20.30 Αμφιθέατρο Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

Θεατρο στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Πώς είναι να χάνεις τον συνεργάτη, συνάδελφο και τον σύντροφό σου; Πώς αλλάζει η ζωή ενός ανθρώπου, όταν περνά χρόνο με την οικογένεια του αποθανόντα συντρόφου του; Πώς διαχειρίζεται κανείς το πένθος, την απώλεια, τα πάθη που πρέπει να κρατηθούν μυστικά σε μια κλειστή κοινωνία; Και τελικά, πόσα μυστικά μπορεί κανείς να κρατήσει στο όνομα της αγάπης; Ο ανήσυχος σκηνοθέτης Σαράντος Γεώργιος Ζερβουλάκος, στην πρώτη του συνεργασία με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, μεταφέρει το επιτυχημένο έργο του Μισέλ Μαρκ Μπουσάρ, Tom à la ferme (2011), σε μια διασκευή εμπνευσμένη και από την ελληνική πραγματικότητα, στη Μικρή Σκηνή της Στέγης, από 12 έως 29 Δεκεμβρίου.

Ο Ζερβουλάκος, που το 2012 ψηφίστηκε από τους Γερμανούς κριτικούς θεάτρου του περιοδικού Theater Heute ως ο καλύτερος ανερχόμενος καλλιτέχνης, επιστρατεύει μια ομάδα νέων και καθιερωμένων ηθοποιών (Ρένια Λουιζίδου, Αντώνης Πριμηκύρης, Λευτέρης Πολυχρόνης, Eva Maria Sommersberg), οι οποίοι, υπό τους ήχους των Amateurboyz, μας συστήνουν ένα ψυχολογικό θρίλερ, σπουδή στο πένθος και, παράλληλα, ανατομία μιας κλειστής κοινωνίας. Ένα επιτυχημένο θεατρικό έργο, που έγινε και ταινία από το τρομερό παιδί του καναδικού κινηματογράφου, Xavier Dolan, διασκευάζεται και παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Ο Τομ, κοσμοπολίτης, πετυχημένος και γκέι, ταξιδεύει στην ελληνική επαρχία για να παραστεί στην κηδεία του εραστή του. Συντετριμμένος από το πένθος του, γνωρίζει για πρώτη φορά την οικογένεια του εκλιπόντα: τη μητέρα του, που δεν έχει ιδέα ποιος είναι ο Τομ και τι έχει ζήσει με τον γιο της, καθώς και τον πανομοιότυπο αδερφό του, που θέλει να κρύψει την αλήθεια με κάθε κόστος. Παρά το τοξικό περιβάλλον, ο Τομ μοιάζει να αδυνατεί να φύγει, ενώ παθολογικές δυναμικές αναπτύσσονται μεταξύ των προσώπων που ταλανίζονται από παιχνίδια εξουσίας και καταπιεσμένες ορμές. Σταδιακά, τα όρια μεταξύ βίας, φόβου και λαγνείας θολώνουν, οδηγώντας σε μια τραγικοκωμική αποκάλυψη ψέματος, απώθησης και βίας.

TOM IN GREECE (TOM À LA FERME) του Michel Marc Bouchard

Σκηνοθεσία: Σαράντος Γεώργιος Ζερβουλάκος / Εως 5 Ιανουαρίου | ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ | Τετάρτη – Σάββατο 21:00, Κυριακή 18:00

