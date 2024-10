«Εμφύλιος» στον ΣΥΡΙΖΑ: O αποκλεισμός Κασσελάκη και η επόμενη μέρα

Σε νέο γύρο εμφύλιας αντιπαράθεσης εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, μετά την απόφαση αποκλεισμού της υποψηφιότητας Κασσελάκη από την Κεντρική Επιτροπή.

Εξάλλου, η χθεσινή συνεδρίαση της ΚΕ επέφερε νέα τραύματα στην Κουμουνδούρου, καθώς κυριάρχησαν η ακραία ένταση, οι αντεγκλήσεις και η προσπάθεια του κασσελακικού στρατοπέδου να σπάσει την απαρτία του οργάνου μέσω της αποχής.

Ο Κασελάκης δίνει ραντεβού στο Συνέδριο

Ο ίδιος ο Στέφανος Κασσελάκης κάνει σαν μην έχει συμβεί τίποτα και δίνει νέο ραντεβού στο Έκτακτο Συνέδριο το ΣΥΡΙΖΑ στις 8-10 Νοέμβρη, φιλοδοξώντας να ανατρέψει την απόφαση αποκλεισμού του από την κούρσα για την προεδρία. Όπως αναφέρουν στελέχη που πρόσκεινται σε αυτόν, το Συνέδριο είναι το ανώτερο όργανο και μπορεί να ακυρώσει όλες τις προηγούμενες αποφάσεις χαμηλότερων οργάνων.

Η πλειοψηφία θεωρεί «λήξαν» το θέμα της υποψηφιότητας Κασσελάκη

Αντιθέτως, από την πλευρά της πλειοψηφίας, ξεκαθαρίζεται, αν και όχι σε κοινό τόνο, ότι έχει λήξει το θέμα της υποψηφιότητας του πρώην προέδρου και πως για έγκριση θα πάνε στο Συνέδριο μόνο όσες υποψηφιότητες έχουν περάσει τις διαδικασίες έως τότε. Ωστόσο, το Συνέδριο έχει αμφιλεγόμενες ερμηνείες για τα όρια των αρμοδιοτήτων του.

Συνέδριο αρένα, αν γίνει…

Με το Καταστατικό του κόμματος να είναι για μία ακόμη φορά θολό σε σχέση με τα παραπάνω (σ.σ. άλλωστε πώς θα ήταν δυνατό οποιοδήποτε καταστατικό να βάλει τάξη στο χάος που επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ) και δεδομένης της τεράστιας εχθροπάθειας που έχει κυριαρχήσει, δεν χρειάζεται να είναι κανείς μάντης για να προβλέψει ότι το Συνέδριο, σχεδόν αναπόφευκτα θα μετατραπεί σε αρένα. Πολύ περισσότερο, που ένα μέρος των συνέδρων θα πιστεύει ότι ο Στέφανος Κασσελάκης έχει πραξικοπηματικά καθαιρεθεί και τεθεί εκτός κούρσας για την προεδρία, αλλά και θα θέλει να ανατρέψει τις αποφάσεις άλλων συλλογικών οργάνων.

Οι 3 επιλογές της πλειοψηφίας

Από την πλευρά της πλειοψηφίας, λοιπόν, εξετάζονται 3 επιλογές. Η πρώτη είναι να κερδηθεί εις βάρος του Στέφανου Κασσελάκη και το Συνέδριο, καθώς γίνεται η εκτίμηση πως το ρεύμα του στη βάση έχει συρρικνωθεί, αλλά και ότι θα δυσκολευτεί πολύ να διαχειριστεί τη διαδικασία εκλογής συνέδρων, καθώς την πολιτική αντιπαράθεση μέσα στο ίδιο το Συνέδριο. Ωστόσο, ακόμη και αν η πλειοψηφία κερδίσει το Συνέδριο, είναι ξεκάθαρο ότι η τοξικότητα σε αυτό, αλλά και έως αυτό, θα έχει αποψιλώσει οποιοδήποτε ψήγμα σοβαρότητας στην εικόνα του κόμματος. Η δεύτερη επιλογή είναι να εξωθηθεί σε αποχώρηση ο Στέφανος Κασσελάκης, μολονότι ότι ο ίδιος είναι ξεκάθαρο ότι έχει ως απόλυτο στόχο να φτάσει στο Συνέδριο για να ανατρέψει όλες τις εις βάρος του αποφάσεις. Η τρίτη επιλογή της της πλειοψηφίας είναι να μεταθέσει το Συνέδριο στο μέλλον και να υποχρεώσει με αυτόν τον τρόπο τον Στέφανο Κασσελάκη να αποχωρήσει, καθώς είναι πασιφανές ότι, αν δεν το κάνει, σε διάστημα λίγων μηνών θα έχει χάσει μεγάλο μέρος της βάσης του.

Η δυναμική της διάσπασης

Πάντως. δεδομένου ότι έχει καταστεί ξεκάθαρο πως το κόμμα είναι αδύνατο να συνεχίσει ενωμένο, το ταμπού της διάσπασης έχει σπάσει. Επιπλέον δεν αποκλείονται (το αντίθετο…) , νέες κινήσεις ακραίας έντασης του Στέφανου Κασσελάκη που θα ενισχύου αυτή τη δυναμική. Εξάλλου, ήδη η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ είναι τόσο απεχθής που πλέον η διάσπαση φαντάζει για πολλούς ως λύση του μαρτυρίου.

Οι σκέψεις Κασσελάκη για δημοψήφισμα

Σε πολύ λιγότερες επιλογές έχει εγκλωβιστεί ο ίδιος ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος παρέδωσε στους αντιπάλους του τα κλειδιά της Κουμουνδούρου παίρνοντας την επιλογή να μην αποδεχτεί το αίτημα για απευθείας προσφυγή στη βάση, αλλά να προκαλέσει την πρόταση μομφής εναντίον του. Μοιάζει πάντως να αναζητά λύσεις out of the box, φωτογραφίζοντας στη πρόσφατη συνέντευξη του στον Νίκο Χατζηνικολάου την ιδέα ενός δημοψηφίσματος . Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για δικλείδες ασφαλείας που υπάρχουν στο καταστατικό και επιτρέπουν την έκφραση της βούλησης των μελών, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτρέψουν ένα σχέδιο μετάθεσης του Συνεδρίου από την πλευρά των αντιπάλων του. Ωστόσο, το μάζεμα υπογραφών από το 15% των μελών του κόμματος, που αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση ενός δημοψηφίσματος, επί μιας ασαφώς προσδιορισμένης βάσης περίπου 150.000 – 200.000 μελών και με διαλυτικά φαινόμενα να κυριαρχούν στις Οργανώσεις Μελών, κάνουν ένα τέτοιο εγχείρημα να μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Ο Πολάκης ελπίζει στους κασσελακικούς που θα μείνουν

Εξάλλου, ακόμη και ο Παύλος Πολάκης, παρά τις προσπάθειες που έκανε για να μείνει ο Στέφανος Κασσελάκης εντός της κούρσας εκλογής, φαίνεται ότι έχει αντιληφθεί πως η δυναμική των εξελίξεων οδηγεί μάλλον αναπόδραστα στη διάσπαση. Εξάλλου, τις τελευταίες ώρες έχει συγκεντρώσει το μένος των φανατικών οπαδών Κασσελάκη και αυτό διότι, παρά την ενωτική ρητορική του, την απουσία του από την χθεσινή ΚΕ και την καταψήφιση της τροπολογίας για τον αποκλεισμό Κασσελάκη από 6 μέλη του οργάνου που ανήκουν στην ομάδα του, αυτά τα 6 μέλη αποδείχθηκαν ο κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη της απαρτίας, μετά την οποία το αποτέλεσμα είχε κριθεί. Βεβαίως, με τη στάση αυτή, ο Παύλος Πολάκης μπορεί βάσιμα να ελπίζει ότι οι λιγότερο φανατικοί υποστηρικτές Κασσελάκη, που θα παραμείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ λόγω συναισθηματικής ταύτισης με το κόμμα, είναι πολύ πιθανόν να στραφούν σε αυτόν στις εκλογές προέδρου.