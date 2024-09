Έκθεση Ντράγκι για τον «ρωσικό κίνδυνο»: Πρόταση για αύξηση των πολεμικών εξοπλισμών

Την άποψη πως οι αμυντικές βιομηχανίες χρειάζονται πλήρη πρόσβαση στα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στοιχειώνει την Ευρώπη υποστηρίζει εν πολλοίς ο Μάριο Ντράγκι, σε έκθεση που έχει συντάξει για την «αναγέννηση» της οικονομίας της Ευρώπης και αποκαλύπτει σήμερα το Politico.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ο Ντράγκι στην έκθεσή του τονίζει, μεταξύ άλλων, πως οι διαφαινόμενες απειλές πρέπει να πυροδοτήσουν μια σημαντική επανεξέταση της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής.

Επισημαίνεται επίσης, ότι, καθώς συνεχίζεται η πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με αρνητικά αποτελέσματα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, οι αμυντικές βιομηχανίες της Ευρώπης θα πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση στην χρηματοδότηση της Ε.Ε., ενώ οι συγχωνεύσεις αυτών δεν θα πρέπει να μπλοκάρονται.

Former #Italy PM #MarioDraghi urges boosting EU defence by increasing access to EU cash, easing merger rules regardless of competition concerns, prioritising European solutions, and establishing a centralised EU procurement agency: https://t.co/BVlEoVwB7B

— Sascha E. Ostanina (@SaschaOstanina) September 2, 2024